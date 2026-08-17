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Rok za 60-dnevno primirje ističe u ponedeljak, ali odlučnost predsednika SAD Donalda Trampa da okonča nuklearne ambicije Irana ne jenjava, izjavio je on za Foks njuz u ponedeljak ujutru, gde je potvrdio da postoji tajni kanal za mirovne pregovore sa Korpusom čuvara Islamske revolucije (IRGC).

- Trebalo bi da istaknu belu zastavu predaje - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu, potvrđujući izveštaje o pregovorima preko tajnog kanala sa IRGC-om koji zaobilaze posrednike i iranske političke zvaničnike.

Bez odsustva opcija za mir i bez žurbe za rokove

Iako 60-dnevno primirje ističe u ponedeljak, Tramp je rekao da još ima vremena za mir i popuštanje Irana pred njegovim glavnim zahtevom:

"Cilj broj jedan jeste, i uvek će biti, to da Iran ni na koji način, u bilo kom obliku ili formi, ne može imati nuklearno oružje", napisao je američki lider na društvenoj mreži Trut sošal otprilike u vreme ekskluzivnog poziva sa novinarom Foks njuza Trejom Jingstom.

- Nemam vremenski rok. Ne žuri mi se - rekao je Tramp Jingstu.

Iako Tramp već dugo izražava žaljenje zbog pokušaja postizanja mira sa razjedinjenim iranskim režimom, čiji su brojni lideri ubijeni u prethodnim udarima, potvrdio je da američki zvaničnici komuniciraju direktno preko tajnog kanala sa zvaničnicima IRGC-a.

- Dobri su poker igrači, ali umiru - rekao je Tramp.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Odbacivanje političkih kalkulacija i oštro upozorenje Omanu

Dok kruže spekulacije da Iran primenjuje svoju višedecenijsku strategiju kupovine vremena kako bi dočekao kraj Trampovog političkog mandata - pre međuizbora, ako ne i do 2028. godine - Tramp je odbacio sugestiju da politika usmerava njegovu vojnu strategiju kao vrhovnog komandanta.

- Međuizbori nemaju nikakve veze sa mojim razmišljanjem - rekao je Jingstu.

Tramp je takođe uputio vanredno upozorenje Omanu kada je upitan o ulozi ove zalivske nacije u pregovorima koji uključuju Iran.

- Ako nam Oman stane na put, je*eno ćemo ih izbombardovati ('bomb the shit out of them')", rekao je Tramp.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Pozicija prema izraelskim izborima i planovi za Gazu

Predsednik se potom osvrnuo na Izrael, gde je izjavio kako veruje da bi za njega bilo najprikladnije da ostane po strani kada je reč o izborima u toj zemlji, dok je istovremeno ostavio otvorenu mogućnost da bi mogao podržati nekog kandidata.

- Mislim da je najprikladnije da se ne mešam u izraelske izbore, ali bih mogao nekoga da podržim - rekao je Tramp.

Tramp je takođe poručio da Izrael ne bi trebalo da izvodi udare u Gazi, dok se nastavljaju napori na unapređenju sledeće faze plana koja bi uključivala razoružanje Hamasa.

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Odnosi sa Hamasom i stanje američkih vojnih zaliha

- Imamo sopstveni odnos sa Hamasom - rekao je Tramp. "Oni predaju svoje oružje".

Uprkos tome što Izrael odbija da veruje terorističkoj grupi Hamas, Tramp je nagovestio da bi mogao da ostvari mir i sa Hamasom koji se razoružava i sa Izraelom.

- Oni se dobro bore sa nama - ponovio je Tramp Jingstu.

Tramp je takođe odbacio zabrinutost u vezi sa pritiskom koji bi ovaj konflikt mogao da stvori na zalihe američkog naoružanja, umanjujući značaj količine američke vojne sile koja je do sada upotrebljena.