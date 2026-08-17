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Rusija raspoređuje svoje ratne brodove u Baltičkom moru, što predstavlja potencijalnu pretnju zemljama u regionu.

Nedugo nakon dolaska razarača "Admiral Levčenko", u Baltičko more uplovila je i moderna raketna fregata "Admiral Kasatonov" iz sastava ruske Severne flote. Reč je o jednom od najsavremenijih ruskih ratnih brodova.

Raspoređivanje dolazi u trenutku kada lider Kremlja Vladimir Putin preti Evropi kontramerama kao odgovorom na sankcije usmerene protiv ruske "flote iz senke", navodi se u izveštaju.

Jedan od najsavremenijih ruskih ratnih brodova

"Admiral Kasatonov" uveden je u službu 2020. godine i pripada klasi "Admiral Gorškov". Prema ruskim izvorima, može da lansira krstareće rakete "Kalibr" i hipersonične rakete "Cirkon".

Fregata je nedavno bila angažovana na obezbeđivanju i pratnji ruskih teretnih brodova u Sredozemnom moru i Lamanšu.

"Admiral Levčenko", dug više od 160 metara, pripada sovjetskoj klasi "Udaloj" i nalazi se u službi od 1988. godine. Prvobitno je projektovan za protivpodmorničko ratovanje, a opremljen je sistemima protivvazdušne odbrane, torpedima i brodskim topovima, dok može da nosi i helikoptere.

1/9 Vidi galeriju Ruska mornarica Foto: EPA / SARAH CHRISTINE NOERGFAARD, Russian Defense Ministry Press Service via AP

Moskva nije izdala zvanično saopštenje o razlozima za ovo raspoređivanje. Međutim, Rusija poslednjih meseci sve češće koristi ratne brodove za pratnju tankera i teretnih brodova koji pripadaju njenoj "floti iz senke".

List podseća da je Putin pre samo nekoliko dana zapretio evropskim državama koje preduzimaju mere protiv ruske "flote iz senke" "merama po principu reciprociteta".

Stručnjak upozorava da Putinove pretnje ne treba potcenjivati

Stručnjak za pomorsku bezbednost Moric Brake upozorio je da Putinove pretnje ne treba odbacivati kao puku retoriku.

"Strateški gledano, Moskva prvenstveno pokušava da stvori neizvesnost i poveća cenu zapadnih mera protiv svoje flote iz senke. Upravo zbog toga Evropa ne sme da ostavi utisak da će takve pretnje biti tolerisane, naročito ako ih prate konkretne akcije", rekao je Brake za Bild.