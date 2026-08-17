Slušaj vest

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo) zvanično je postala najsmrtonosnija u istoriji te zemlje, pokazuju najnoviji podaci.

Broj potvrđenih slučajeva porastao je na 4.945, uključujući 2.325 smrtnih slučajeva, čime je premašen broj od 2.299 ljudi koji su preminuli tokom prethodne epidemije između 2018. i 2020. godine.

U petak je šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Tom Flečer izjavio da "ebola pobeđuje u Demokratskoj Republici Kongo", dodajući da epidemija sada odnosi jedan život na svakih 30 minuta.

Još u julu ova epidemija postala je najveća u istoriji zemlje po ukupnom broju zaraženih.

Gotovo svaki drugi zaraženi umire

Udeo ljudi koji umiru nakon potvrđene infekcije ebolom porastao je sa oko 20 odsto početkom juna na 46 odsto, što znači da je sada gotovo svaki drugi potvrđeni slučaj smrtonosan.

"I dalje viđamo veliki broj slučajeva koji se otkrivaju veoma kasno, kada je verovatnoća uspešnog lečenja manja, dok se mnogi slučajevi identifikuju tek nakon što ljudi preminu u svojim zajednicama", rekao je stručnjak za javno zdravlje Tomas Pariš.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Stručnjaci navode da je to povezano sa dugotrajnim nedostacima u epidemiološkom nadzoru, otkrivanju slučajeva i pristupu zdravstvenoj zaštiti.

UN je izdvojio dodatnih 30,5 miliona dolara iz Centralnog fonda za reagovanje u vanrednim situacijama za DR Kongo i susedne zemlje kako bi pomogao u suzbijanju epidemije.

UN je takođe poslao još 20 članova osoblja u epicentar epidemije, ali je Flečer upozorio da bi moglo biti potrebno još ljudi kako bi se zaustavilo širenje bolesti, koja je već stigla do šest od ukupno 26 provincija DR Konga.

"Ovo je poziv na buđenje. Potrebni su nam brzina, obim i solidarnost pre nego što nam ovaj virus još više odmakne", rekao je Flečer.

Više od 3.400 slučajeva u najteže pogođenoj provinciji

Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija proširio je pomoć i počeo da dostavlja tople obroke dodatnim centrima za lečenje ebole širom zemlje, uključujući najteže pogođenu provinciju Ituri, gde je prijavljeno više od 3.400 slučajeva.

Posebnu zabrinutost izazivaju i Severni i Južni Kivu, jer se obe provincije istovremeno suočavaju sa ebolom i sukobom između kongoanske vojske i pobunjeničke grupe M23, koju podržava Ruanda.

Portparolka UN Danijela Gros rekla je da potrebe civilnog stanovništva u DR Kongu daleko prevazilaze trenutne kapacitete odgovora na epidemiju i upozorila da je neophodna dodatna pomoć.

1/11 Vidi galeriju Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

Flečer je upozorio da UN i njihovi partneri koji se bore protiv epidemije moraju da udvostruče broj timova zaduženih za bezbedne i dostojanstvene sahrane, utrostruče kapacitete za lečenje, poboljšaju praćenje kontakata zaraženih i angažuju više iskusnih rukovodilaca.

Dodao je da timovi moraju da nastave da obezbeđuju vodu, higijensku i zdravstvenu pomoć ljudima pogođenim ebolom i sukobima, koji dodatno otežavaju borbu protiv bolesti.

Flečer je ukazao i na potrebu za dodatnim finansiranjem pomoći u hrani, za koju je trenutno obezbeđeno samo 25 odsto potrebnih sredstava.

"Svet mora da se probudi i reaguje", poručio je.

Smrtonosnija je bila samo velika epidemija u Zapadnoj Africi

Aktuelnu epidemiju po broju žrtava sada nadmašuje samo epidemija ebole koja je pogodila Zapadnu Afriku između 2014. i 2016. godine, kada je u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu zabeleženo 11.310 smrtnih slučajeva.

Tokom te epidemije bilo je potrebno gotovo pet meseci da broj preminulih dostigne 1.000. Kongo je, nasuprot tome, premašio 2.000 smrtnih slučajeva manje od tri meseca nakon što je proglašena aktuelna epidemija.

Epidemiju u DR Kongu izazvala je vrsta virusa ebole Bundibugyo, za koju trenutno ne postoje odobrene vakcine ni terapije.

Mali broj eksperimentalnih terapija trenutno se ispituje.