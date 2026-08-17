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Sudija u Pskovskoj oblasti osudio je iskusnog opozicionog političara Lava Šlosberga na 11 godina i jedan mesec zatvora zbog "diskreditovanja" i širenja "lažnih vesti" o ruskoj vojsci, preneli su u ponedeljak ruski mediji.

Presuda delimično objedinjuje kazne koje su blizu zakonskog maksimuma prema ratnim zakonima o cenzuri sa prethodnom presudom iz novembra 2025. godine, kada je Šlosberg osuđen na 420 sati društveno korisnog rada zbog kršenja ruskog zakona o "stranim agentima", objavio je nezavisni medij Mediazona, koji radi iz egzila.

Državno tužilaštvo tražilo je kaznu od 12 godina i jednog meseca zatvora.

Foto: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Šlosberg, visoki funkcioner liberalne političke partije Jabloko, izjasnio se da nije kriv, optužujući tužioce da zapravo oni "diskredituju" rusko pravo.

"Ja sam nevin čovek protiv kojeg su nezakonito podignute krivične optužbe, koji je nezakonito lišen slobode do donošenja sudske presude i koji je nezakonito lišen slobode nakon donošenja sudske presude", rekao je Šlosberg u završnoj reči pred sudom.

Sporna objava nastala dan nakon početka rata

Optužba za širenje "lažnih vesti" o vojsci potiče od objave na Telegramu od 25. februara 2022. godine, u kojoj je Šlosberg podelio sadržaj tadašnje radio-stanice Eho Moskve, koja je u međuvremenu ugašena. U objavi je prikazana slika naslovne strane britanskog tabloida sa predsednikom Vladimirom Putinom pored krvave žene.

Šlosberg je pred sudom tvrdio da je tu objavu podelio pre nego što je Rusija usvojila ratne zakone o cenzuri.

Foto: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Odvojena optužba za "diskreditovanje" ruske vojske povezana je sa javnom debatom iz januara 2025. godine, tokom koje je Šlosberg optužen da je pozivao na prekid vatre u Ukrajini.

Šlosberg je negirao da je objavio snimak debate na društvenim mrežama i istakao da je konkretne izjave koje su tužioci naveli zapravo izgovorio njegov protivnik u debati.

Mediji ukazuju na nepravilnosti tokom suđenja

Prema navodima nezavisnih medija, sudski postupak obeležile su proceduralne nepravilnosti. Novaja gazeta objavila je da je sudija Gradskog suda u Pskovu odbio da direktno ispita Šlosberga, već je umesto toga čitao transkripte sa prethodnih ročišta.

Pored toga, nakon što trojica Šlosbergovih advokata nisu prisustvovala ročištima zbog bolesti i preklapanja termina, sudija mu je dodelio advokata po službenoj dužnosti i odbio zahteve da se takvo zastupanje odbije.