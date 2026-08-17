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Privatni helikopter srušio se nešto posle 18 časova u oblasti Tolos na grčkom ostrvu Sifnos, u blizini heliodroma i kuća, nakon čega se letelica zapalila.

Prema najnovijim informacijama, u helikopteru su se nalazile tri osobe, koje su pronađene bez svesti nakon pada. Za sada nema dodatnih informacija o njihovom zdravstvenom stanju.

Požar je izbio neposredno nakon što je helikopter pao, a spasilačke ekipe i pripadnici Vatrogasne službe odmah su upućeni na mesto nesreće. Vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu.

Helikopter se srušio u retko naseljenom području, ali u neposrednoj blizini kuća i heliodroma.

Operativni centar Vatrogasne službe obavešten je o nesreći danas, 17. avgusta 2026. godine, oko 18.17 časova.

Na mestu pada angažovana su dvojica vatrogasaca sa jednim vozilom, dok je spasilački tim sa ostrva Siros upućen na Sifnos brzim plovilom tipa RAFNAR Vatrogasne službe kako bi pružio podršku ekipama na terenu.