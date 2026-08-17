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Američko Ministarstvo rata saopštilo je u ponedeljak da je Ratna mornarica SAD dodelila kompaniji Rejtion, koja posluje u okviru kompanije RTX, ugovor vredan 22,9 milijardi dolara za ubrzanje proizvodnje raketa Tomahavk, dok Pentagon nastoji da poveća kapacitete za proizvodnju municije i obnovi zalihe ključnog naoružanja dugog dometa.

Vest je objavljena nakon što je američki predsednik Donald Tramp odbacio zabrinutost da bi sukob sa Iranom mogao ozbiljno da optereti američke zalihe naoružanja.

"Ono što smo potrošili je sića", rekao je Tramp za Foks njuz u ekskluzivnom telefonskom intervjuu ranije u ponedeljak. "Imamo mnogo naoružanja srednjeg dometa."

1/12 Vidi galeriju Američka raketa dugog dometa Tomahavk Foto: Profimedia, Shutterstock, Printskrin Twiter

Ugovor od 22,9 milijardi dolara za Tomahavke

Ogroman ugovor za rakete Tomahavk trebalo bi da kompaniji RTX pruži stabilnost potrebnu za proširenje broja zaposlenih, povećanje proizvodnje i jačanje lanaca snabdevanja, uz istovremeno ubrzavanje isporuka ovih krstarećih raketa dugog dometa američkim snagama, navodi Ministarstvo.

"Ministarstvo je pozvalo industriju da proširi proizvodnju municije, a RTX se odazvao tom pozivu", naveo je u saopštenju podsekretar za nabavku i održavanje Majkl Dafi.

"Ovaj ugovor za Tomahavk povećava našu sposobnost da opremimo združene snage, osiguravajući da se naši vojnici nikada ne nađu u ravnopravnoj borbi."

Zvaničnici Pentagona poslednjih godina sve više pažnje posvećuju proširenju američke odbrambene industrijske baze i skraćivanju vremena potrebnog za proizvodnju ključnog naoružanja, dok vojne operacije i rastuće globalne tenzije ponovo stavljaju u prvi plan pitanje veličine i otpornosti američkih zaliha oružja.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

"Od presudnog je značaja da garantujemo da naše pomorske i združene snage imaju smrtonosnu vatrenu moć koja im je potrebna da odvrate agresiju i zaštite domovinu", naveo je vršilac dužnosti sekretara Ratne mornarice Hung Kao.

"Ova istorijska investicija od 22,9 milijardi dolara ubrzaće isporuku raketa Tomahavk našim borcima brzinom bez presedana."

Pentagon ubrzava proizvodnju naoružanja

"Bliskom saradnjom sa industrijom na proširenju kapaciteta naše industrijske baze za proizvodnju municije, Ministarstvo koristi sva raspoloživa sredstva kako bi odgovorilo na zahteve naših trenutnih operacija i osiguralo da naše snage budu opremljene da se bore, pobede i bezbedno vrate kući", dodao je Kao.

Ratna mornarica saopštila je da sporazum takođe podržava Strategiju transformacije nabavki Ministarstva rata, čiji je cilj ubrzavanje isporuka naoružanja i skraćivanje rokova nabavke.

Tomahavk je jedno od glavnih američkih oružja za udare velikog dometa i može se lansirati sa brodova i podmornica Ratne mornarice na ciljeve udaljene stotinama kilometara.