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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se pripremaju kadrovske odluke kako bi se ojačala ukrajinska odbrana na najintenzivnijim delovima fronta, nakon što je saslušao izveštaj o situaciji na ratištu.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je to saopštio na Fejsbuku.

"Ministar odbrane me je izvestio o zaštiti naših gradova, zajednica i logistike na frontu od ruskih dronova. Potrebno je usmeriti više resursa na ove napore. Zajedno sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine utvrdili smo koji dodatni organizacioni koraci mogu da ojačaju našu odbranu na najintenzivnijim delovima fronta. Naložio sam da se pripreme kadrovske odluke koje je predložio vrhovni komandant", rekao je Zelenski.

On je naveo da je tokom sastanka detaljno razmatrana situacija u Donjeckoj oblasti, uključujući stanje u Konstantinovki, kao i na Slavjanskom i Pokrovskom pravcu.

"Imamo ažurirane informacije o ciljevima ruske vojske na tim područjima i pripremamo protivmere. Zahvaljujem svim našim jedinicama koje zaista drže svoje položaje i vešto koriste potrebne vrste dronova", rekao je ukrajinski predsednik.

1/3 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u Hagu Foto: EPA Remko De Waal, Peter Dejong/AP

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Prema rečima Zelenskog, na sastanku je razmatran i napredak ukrajinskih operacija dugog dometa tokom prve polovine avgusta.

Posebno su potvrđeni prioriteti za operacije dubokih udara u narednim nedeljama i tokom septembra.

Zelenski je naglasio da "potvrđeni gubici koje je Rusija pretrpela dokazuju da je naša strategija dugog dometa na pravom putu".