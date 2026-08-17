Slušaj vest

Ubistvo jednog od direktora u Majkrosoftu na mračnom putu na Floridi bila je „ciljana zaseda“ koju su smislili njegova bivša supruga i njen muž, nakon godina sukoba oko religije i načina odgajanja dece blizanaca, rekao je tužilac porotnicima u ponedeljak.

Džered Brajdigan (33) ubijen je u Džeksonvil Biču 2022. godine kada je izašao iz svog vozila da skine gumu koja je bila postavljena na put dok je njegova dvogodišnja ćerka bila vezana u auto-sedištu.

Više od četiri godine kasnije, Mario Fernandez Saldana (38) nalazi se na suđenju u okružnom sudu Duval za ubistvo prvog stepena i podstrekavanje na ubistvo. Optužen je da je organizovao Bridžeganovu smrt angažovanjem naoružanog čoveka.

Brajdiganova bivša supruga, Šana Gardner (39), uhapšena je u avgustu 2023. u Vašingtonu i suočava se sa optužbama za ubistvo prvog stepena, zaveru za ubistvo, podstrekavanje na ubistvo i zlostavljanje dece, objavila je televizija CBS-a WJAX-TV. Ona se izjasnila da nije kriva, a suđenje joj će početi u septembru.

- Ubica je bio stranac Džaredu. Ubistvo je bilo lično. Ovo nije podkast o pravom kriminalu, ovo nije TV emisija, ovo je stvarni život -rekla je pomoćnica državnog tužioca Kristina Sajmak Stifler.

Advokat odbrane Džejms Hil rekao je poroti da Fernandez Saldana nije imala motiv niti želju da se reši Brajdigana.

Foto: Prinstcreen

Brajdigan i Gardner, koji su imali blizance, razveli su se 2015. godine. Međutim, kraj braka doveo je do godina ogorčenosti oko toga kako da zajedno odgajaju svoju decu, od religije do lekarskih pregleda, pa čak i školskih sastanaka, rekla je Stifler.

Ona je rekla da Gardner nije želela da njena deca budu povezana sa mormonskom crkvom.

„Svađali su se oko svega... Bilo je gadno. Nije bilo dobro ni za jednu stranu“, rekla je tužiteljka o vezi.

Brajdigan se ponovo oženio i dobio još dvoje dece, a Gardner se, u međuvremenu, udala.

Brajdigan je napadnut ubrzo nakon što je vratio devetogodišnje blizance u dom, nakon redovne „večeri za sastanak“ sa njihovom decom.

Vozio se kući u Sent Ogastin sa jednim od dvoje dece koju je imao sa suprugom Kirsten kada je stao da skine gumu sa puta. Dete se kasnije prisetilo da je čulo „glasne udarce“ i pitalo: „Hoće li policija pomoći mom tati?“, rekla je Stifler.

Nekoliko meseci kasnije, rekla je, policija je otkrila trag koji je otvorio slučaj - gumu u iznajmljenom objektu u vlasništvu Fernandeza Saldane. Istražitelji su otkrili da je guma slična gumi koja je blokirala Brajdiganov Folksvagen Atlas na putu kući.

Policija je uporedila DNK na gumama sa Henrijem Tenonom, bivšim stanarom. Zapisi su takođe otkrili da mu je Fernandez Saldana platio 10.000 dolara nakon ubistva. Tenon je kasnije optužen kao napadač.

„Ovo je bila planirana, ciljana zaseda i ubistvo“, rekao je šef policijske uprave Džeksonvil Biča, Džin Pol Smit, nakon što je Tenon uhapšen 2023. godine.

Tenon (65) se izjasnio krivim za ubistvo drugog stepena 2023. godine i pristao da svedoči protiv Fernandeza Saldane. Ali je povukao priznanje krivice ranije ove godine i dobiće sopstveno suđenje 2027. godine.

Stifler je rekao da se Gardnerova, koja potiče iz bogate porodice, preselila u državu Vašington sa svojom decom nakon Bridžganove smrti.

„Gospođica Gardner je dobila ono što je želela: punu kontrolu nad svojom decom i slobodu da se iseli iz Džeksonvila na Floridi“, rekao je tužilac.