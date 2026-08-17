KRVAVA SVADBA! Upao nepozvan, pa izbila OPŠTA TUČA sa gostima: Muškarac (38) umro u bolnici, policija POHAPSILA SVATOVE!
Sedam osoba privedeno je nakon što je 38-godišnji muškarac preminuo posle tuče na svadbenom veselju u poljskom gradu Vadovice, saopštila je lokalna policija.
Prema saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
Kako se navodi, ponašao se neobično, uznemiravao goste, pokušavao da iznese alkohol i odbijao da napusti proslavu, prenosi Polsat News.
Sukob izbio kada su pokušali da ga izbace sa svadbe
Gosti su pokušali da ga izvedu iz objekta, nakon čega je izbila svađa i tuča.
Policija je na mesto događaja stigla pre ponoći, a muškarac je, prema navodima policije, bio agresivan i prema policajcima i veoma uznemiren, zbog čega su mu stavljene lisice.
Teške telesne povrede sa smrtnim ishodom
Muškarac je izgubio svest nakon što je već bio savladan.
Policajci su započeli reanimaciju i uspeli da mu povrate vitalne funkcije, nakon čega je prevezen u bolnicu u Vadovicama, gde je nekoliko sati kasnije preminuo.
U vezi sa slučajem privedeno je sedam muškaraca, starosti od 29 do 44 godine. Oni bi u ponedeljak trebalo da budu saslušani.
Policija je saopštila da će ključni biti rezultati obdukcije, koji će pomoći u utvrđivanju pravne kvalifikacije dela.
Za sada se slučaj preliminarno vodi kao nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.
(Kurir.rs/Newsmaxbalkans.com)