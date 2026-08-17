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Ruska krstareća raketa S8000 "Banderol" ušla je u vazdušni prostor Moldavije tokom ruskog napada na Odesu 17. avgusta, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

Moldavske vlasti potvrdile su da je neidentifikovani objekat u isto vreme ušao u vazdušni prostor zemlje, ali nisu pripisale Rusiji odgovornost za incident.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Moldavije, radari su u 17.37 po lokalnom vremenu registrovali "ulazak vazdušnog objekta u vazdušni prostor Republike Moldavije".

Moldavske vlasti zatvorile su vazdušni prostor u centralnom delu zemlje na 15 minuta, pre nego što je objekat nestao sa radara u oblasti Talmaza, u okrugu Štefan Voda. Ministarstvo odbrane Moldavije saopštilo je da je na području na kojem je nepoznati objekat pao zabeležena eksplozija.

Olupina pronađena u polju kukuruza

Moldavska policija kasnije je objavila snimak na kojem se vide vatra i ostaci u polju kukuruza, oko tri kilometra od sela Talmaza, gde se sumnja da je "vazdušni objekat" pao.

Talmaza se nalazi oko 20 kilometara od granice sa Ukrajinom. Moldavske hitne službe ugasile su požar, a vlasti istražuju pronađene ostatke.

"Banderol", koji proizvodi ruska kompanija Kronshtadt Group, mala je i relativno jeftina krstareća raketa koja se lansira sa udarnog i izviđačkog drona "Orion". Rusija poslednjih meseci sve češće koristi ovu municiju za napade na ciljeve u Odesi i njenoj okolini.

Predsednica Moldavije Maja Sandu ranije je za Teleradio Moldova izjavila da veruje da je deo ruske municije namerno narušavao vazdušni prostor Moldavije i da Rusija na taj način testira reakcije Moldavije i drugih država koje podržavaju Ukrajinu.

"Verujem da neke od njih stižu slučajno, a druge zato što su poslate, i to ne samo u naš vazdušni prostor već i u vazdušni prostor drugih država u regionu", rekla je Sandu.

Sve češći upadi u vazdušni prostor susednih zemalja

Upadi ruske municije u vazdušni prostor zemalja koje se graniče sa Ukrajinom postali su sve učestaliji.

Dva španska lovca F-18, raspoređena u Rumuniji u okviru NATO misije zaštite vazdušnog prostora, oborila su 16. avgusta dron za koji se sumnja da je ruski nakon što je narušio rumunski vazdušni prostor u blizini granice sa Moldavijom, potvrdio je rumunski ministar odbrane Radu Miruca. Bio je to četvrti takav slučaj sumnje na upad ruskog drona ove godine.

Ruska krstareća raketa H-101 je 30. jula narušila vazdušni prostor Poljske pre nego što se srušila na polje u blizini mesta Tarnava-Kolonija na istoku zemlje.

Najozbiljniji incident do sada dogodio se u septembru 2025. godine, kada su čak 23 ruska drona narušila poljski vazdušni prostor tokom velikog ruskog napada na zapadnu Ukrajinu.