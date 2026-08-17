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Poljska se priprema za mogućnost rata velikih razmera sa Rusijom, dok istovremeno upozorava da bi Moskva mogla da izvede veliku provokaciju u narednih nekoliko meseci, izjavio je zamenik ministra odbrane Poljske Cezari Tomčik, prenosi Polsat News 17. avgusta.

Tomčik je rekao da poljska vlada i vojska više ne tretiraju sukob sa Rusijom kao nezamisliv scenario.

Varšava aktivno planira kako bi zemlja funkcionisala u najtežim mogućim uslovima, iako se zvaničnici nadaju da te pripreme nikada neće morati da budu primenjene.

"Pripremamo se za rat, nadajući se da on nikada neće početi", rekao je Tomčik.

1/10 Vidi galeriju poljska vojska Foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poljska jača vojsku i kritičnu infrastrukturu

Pripreme Poljske ne obuhvataju samo njene oružane snage. Prema rečima zamenika ministra, Varšava takođe jača energetski sektor i kritičnu infrastrukturu kako bi ih zaštitila od moguće buduće agresije.

Tomčik je ukazao na protivdronovski sistem SAN, koji se razvija u okviru poljskog programa "Istočni štit", opisujući ga kao jedan od ključnih elemenata priprema zemlje i "ogroman, najsavremeniji protivdronovski sistem, najnapredniji u Evropi".

On je rekao da je najveći deo sistema projektovan posebno za ratne uslove, a ne za uobičajeno funkcionisanje u mirnodopskim okolnostima.

"Osamdeset odsto sposobnosti ovog sistema gradi se za ratne uslove, dok će samo mali deo moći da se koristi u miru. Ne gradimo vojsku za konferenciju za novinare. Gradimo je sa svešću da mora biti spremna da brani državu u izuzetno nepovoljnim uslovima i da za to moramo imati odgovarajuća sredstva", rekao je Tomčik.

Ovo upozorenje dolazi usred izveštaja da je Rusija uspostavila najmanje 10 novih ili modernizovanih objekata za dronove u blizini granica sa Belorusijom i Ukrajinom, uključujući lansirne položaje koji bi u budućnosti mogli da dovedu teritoriju NATO-a, uključujući Poljsku i njen glavni grad Varšavu, u domet najnaprednijih ruskih bespilotnih letelica dugog dometa.

"Velika provokacija Kremlja moguća već za nekoliko meseci"

Istovremeno, poljski zvaničnici smatraju da direktan rat nije nužno najneposrednija opasnost.

Tomčik je upozorio da bi Rusija mogla da izvede provokaciju velikih razmera u narednih nekoliko meseci, ali nije precizirao kakav bi oblik takva operacija mogla da ima.

On je rekao da je Varšava promenila način na koji procenjuje pretnje i da više ne deli moguće scenarije na realne i nerealne.

"Više ne delimo scenarije na realne i nerealne, već samo na verovatne i malo verovatne. Danas više ne bih postavljao nikakav rok. Čak bi i neka velika provokacija Kremlja mogla da se dogodi u narednih nekoliko meseci", rekao je Tomčik.

Upozorenje dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti unutar NATO-a zbog toga koliko brzo bi Rusija mogla da obnovi svoje vojne kapacitete nakon rata protiv Ukrajine.

Tomčik se pozvao na procenu vrhovnog komandanta NATO snaga u Evropi, generala Aleksusa Grinkeviča, prema kojoj bi Rusija do 2027. godine mogla da obnovi dovoljno vojne moći da predstavlja znatno veću pretnju Evropi.

Prema Tomčikovim rečima, mnogo toga zavisiće od ishoda rata u Ukrajini.

"Ako se ovaj rat završi, to bi, naravno, bilo veoma dobro, ali tada postoji velika verovatnoća da će Rusija početi da obnavlja svoje potencijale za sledeći oružani sukob", rekao je on.

Podrška Ukrajini direktno povezana sa bezbednošću Poljske

Za Varšavu je podrška Ukrajini zato direktno povezana sa bezbednošću same Poljske.

Tomčik smatra da Rusija trenutno nije spremna za direktan sukob sa NATO-om i da bi izgubila takav rat, ukazujući na sposobnost Ukrajine da zadržava ruske snage uprkos ogromnoj neravnoteži u resursima.