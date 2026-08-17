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Sistemi protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane Rusije oborili su četiri drona koja su se kretala ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

"Sistemi protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane oborili su četiri drona koja su se kretala ka Moskvi. Stručnjaci hitnih službi rade na mestima pada", napisao je Sobjanjin na svom kanalu na platformi "Maks".

Učestali napadi na Moskvu, na meti i Vajldberis

Napadi dronovima na Moskvu i Moskovsku oblast intenzivirani su poslednjih dana, a 17. avgusta ruska prestonica našla se na meti peti dan zaredom. Dan ranije Moskovska oblast bila je izložena jednom od najvećih napada dronovima u poslednje vreme, tokom kojeg su pogođeni i logistički objekti.

Posebno su na meti skladišta najvećeg ruskog onlajn trgovca Vajldberis. U napadu 16. avgusta izbio je veliki požar u jednom od najvećih skladišta kompanije u Koljedinu kod Podolska, u Moskovskoj oblasti. Prema ukrajinskim navodima, u kampanji napada pogođeno je sedam od deset najvećih logističkih centara Vajldberisa u Rusiji.

Napadi na objekte Vajldberisa nisu ograničeni samo na okolinu Moskve. Tokom jula i avgusta pogođeni su logistički objekti kompanije u više ruskih regiona, dok ukrajinska strana tvrdi da je cilj udara ometanje logističkih lanaca koji se koriste i za potrebe ruske vojske.

(Kurir.rs/Telegram)

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