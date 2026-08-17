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Bivša američka kongresmenka Maržori Tejlor Grin tvrdi da administracija predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana, dok se Vašington suočava sa teškoćama u održavanju višemesečnog rata.

"Oni na strateškim sastancima razgovaraju o upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana", napisala je Grin na društvenim mrežama kasno u nedelju.

"Ne nagađam, znam. I to je čisto zlo", dodala je.

Grin, nekada jedna od najbližih Trampovih saveznica u Kongresu, pozvala je Amerikance da se suprotstave svakom pokušaju dalje eskalacije rata.

"Ljudi moraju da dignu glas i odlučno zaustave ovo ludilo."

Odnos Grin i Trampa urušio se nakon što je ona insistirala na objavljivanju dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom, pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom, u čijem su se društvenom krugu nalazili Tramp i druge uticajne ličnosti.

Grin je optužila Vašington da je započeo rat na osnovu upozorenja o iranskom nuklearnom programu koja je Izrael godinama ponavljao.

"Tramp i njegovoj administraciji naše obaveštajne službe rekle su da Iran nije ni blizu stvaranja nuklearnog oružja, a onda je Izrael ponovio istu rečenicu koju ponavlja decenijama: 'Iran je samo nekoliko nedelja udaljen'", rekla je Grin.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

"A sada naša vlada zapravo razgovara o spuštanju praga za upotrebu nuklearnog oružja kako bi ga upotrebila protiv Irana, iako Tramp tvrdi da je pobedio u ratu već oko 40 puta i govori da SAD kontrolišu Ormuski moreuz", dodala je.

SAD i Izrael započeli su rat protiv Irana 28. februara. Višemesečni napadi odneli su živote hiljada iranskih civila, poremetili globalno snabdevanje energentima i nisu uspeli da slome kontrolu Teherana nad ovim strateški važnim plovnim putem.

Grin upozorava na "nuklearni holokaust"

Grin je upozorila da bi dalja eskalacija mogla da izazove globalni "nuklearni holokaust", ekonomsku depresiju i broj žrtava kakav nije viđen generacijama.

"Amerika nije nedodirljiva", upozorila je Grin.

Njene tvrdnje dolaze u trenutku kada se američka vojska suočava sa smanjenim zalihama naoružanja. Agencija Rojters objavila je da su američke snage tokom rata potrošile "praktično sve" svoje precizne rakete dugog dometa, dok je intenzivna upotreba presretača sistema Patriot i THAAD oslabila američku borbenu spremnost na drugim mestima.

En-Bi-Si njuz je ovog meseca objavio da Pentagon priprema strategiju kojom bi nuklearnom oružju kraćeg dometa, odnosno taktičkom nuklearnom oružju, bila dodeljena veća uloga u regionalnim sukobima.

"Naš stav je da su nam potrebne kredibilne nuklearne opcije", rekao je jedan visoki zvaničnik američkog Ministarstva odbrane za En-Bi-Si.