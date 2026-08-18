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Vrhovni sud Rusije u ponedeljak je odbacio žalbu liberalne partije Jabloko, čime je potvrđena odluka o poništavanju registracije njene savezne liste kandidata za izbore za Državnu dumu sledećeg meseca.

Početkom ovog meseca Vrhovni sud isključio je Jabloko sa parlamentarnih izbora u septembru zbog kršenja autorskih prava tokom predizborne kampanje, kao i zbog kršenja propisa o finansiranju kampanje, odnosno navodnog primanja novca iz inostranstva.

Odluka je sada pravosnažna i znači da najstarija ruska liberalna partija, koja je ujedno bila jedina registrovana stranka koja je vodila kampanju sa platformom za mir, neće moći da učestvuje na glasanju za stranačke liste na nacionalnom nivou.

Kandidati Jabloka i dalje mogu da se kandiduju u jednomandatnim izbornim jedinicama, ali je na taj način znatno teže osvojiti poslaničko mesto.

Prema ruskom izbornom zakonu, polovina od ukupno 450 mesta u Državnoj dumi raspodeljuje se strankama koje na izborima osvoje više od pet odsto glasova. Preostalih 225 mesta pripada pobednicima izbora u jednomandatnim izbornim jedinicama.

"Jabloko je uklonjen sa izbora jer se zalaže za mir i slobodu"

Predsednik Jabloka Nikolaj Ribakov, koji je prisustvovao razmatranju žalbe u ponedeljak, oštro je kritikovao odluku Vrhovnog suda.

"Ono čemu smo prisustvovali bila je samo imitacija sudskog postupka. Ipak, nastavićemo da koristimo svaku dostupnu mogućnost da dokažemo da smo u pravu, sva pravna sredstva koja su nam na raspolaganju", rekao je Ribakov novinarima ispred zgrade Vrhovnog suda.

Foto: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

"Kako ste videli, sud nije ni pokušao da ispita ili razmotri suštinu slučaja. Zapravo, uopšte nismo sigurni da su članovi sudskog veća razumeli o čemu se u ovom predmetu zapravo radi", dodao je Ribakov.

"Jabloko je praktično diskvalifikovan sa izbora zato što se zalaže za mir i slobodu. Oni koji su nas uklonili sa glasačkog listića zastupaju potpuno suprotan politički pravac", nastavio je predsednik stranke.

"Ipak, već smo postigli ono najvažnije: ceo svet sada zna koliko ljudi u Rusiji želi mir."

Ribakov je rekao da Jabloko priprema "plan B" za građane Rusije koji podržavaju mirovnu platformu stranke, ali sada neće moći da glasaju za njenu listu na parlamentarnim izborima.

Iako nije izneo detalje alternativnog plana, najavio je da će Jabloko odluku Vrhovnog suda osporiti pred Ustavnim sudom Rusije.

Izbori posle četiri godine rata u Ukrajini

Građani Rusije izaći će na birališta u septembru kako bi izabrali novi saziv Državne dume i regionalne zvaničnike. Očekuje se da će vladajuća Jedinstvena Rusija dominirati izborima, ali bi rezultati mogli da pruže uvid u to kako su četiri godine rata u Ukrajini promenile rusku političku scenu.