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Mladi majmun koji je uspeo da pobegne iz parka divljih životinja, u kojem se slično bekstvo dogodilo pre dve godine, vratio se u svoj ograđeni prostor.

Kraljevsko zoološko društvo Škotske (RZSS) pokrenulo je potragu za Lukom nakon što je tokom noći nestao iz Hajlend vajldlajf parka, u blizini Avijemora, u Nacionalnom parku Kerngorms.

Kako se navodi, Luka, petogodišnji japanski makaki, uspeo je sam da se vrati u svoj ograđeni prostor.

U januaru 2024. godine još jedan majmun iste vrste bio je u bekstvu više od pet dana nakon što je napustio park, navodno posle sukoba sa drugim mužjacima.

Tada je Honšu uhvaćen nakon što je primećen u dvorištu obližnje kuće, a kasnije je prebačen u Zoološki vrt u Edinburgu kako bi dobio "novi početak".

Nije poznato kako je Luka pobegao

Iz RZSS-a navode da još ne znaju kako je Luka uspeo da pobegne.

Nakon incidenta sa Honšuom poboljšana je ograda, a uvedeni su i drugačiji protokoli za upravljanje životinjama.

Daren Mekgeri, šef službe za brigu o životinjama, rekao je da su u potrazi za Lukom korišćeni dronovi opremljeni termovizijskim kamerama.

On je objasnio da dinamika unutar grupa primata može biti "veoma složena" i da nije neuobičajeno da mužjaci budu izbačeni iz grupe.

Mekgeri je rekao da će Luka nakon povratka biti podvrgnut zdravstvenom pregledu.

"Želimo da zahvalimo svima koji su pomogli tokom potrage, posebno onima koji su pružili podršku našim ekipama", rekao je.

"Luka se sam vratio kući i oduševljeni smo što je ponovo bezbedno u parku."

Pre dve godine Honšu bio u bekstvu pet dana

Japanski makaki, poznat i kao snežni majmun, kada odraste dostiže veličinu približno jednaku psu srednje veličine.

Kada je Honšu pobegao pre dve godine, bio je deo grupe od 37 majmuna u parku.

Iz RZSS-a su tada naveli da je moguće da je pokušavao da izbegne sukob sa drugim pripadnicima grupe kada je pobegao.