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Snimak je zabeležio trenutak kada je kobni helikopter počeo da se okreće u vazduhu, svega nekoliko sekundi pre nego što se srušio, usmrtivši sve tri osobe koje su se nalazile u njemu.

Video dodatno ide u prilog pretpostavci da je uzrok tragedije bio potpuni gubitak funkcije repnog rotora. Stručnjaci za sada uglavnom ukazuju na tu mogućnost, uzimajući u obzir kako snimak, tako i svedočenja očevidaca koji su naveli da su pre pada čuli neobičnu buku i videli dim dok je helikopter još bio u vazduhu.

Uzroke tragedije u kojoj su poginuli novopečeni bračni par iz Velike Britanije i iskusni pilot Jorgos Raikos, nekadašnji pripadnik vojne avijacije, istražiće nadležna komisija za vazduhoplovne nesreće kako bi bilo utvrđeno šta se tačno dogodilo i šta je prethodilo padu.

Britanski bračni par koji je stradao na Sifnosu bili su Aleksander Kromi i Mari Ebert.

Helikopter počeo da se okreće neposredno pre pada

Helikopter tipa Bel 206, kompanije Belavija aviejšen servisiz, srušio se svega nekoliko minuta pre predviđenog vremena sletanja.

Tragedija se dogodila pored heliodroma na Sifnosu, u oblasti Eksambela, praktično neposredno uz kuće. Sve tri osobe u helikopteru poginule su na licu mesta.

Od helikoptera, koji se nakon pada zapalio, gotovo ništa nije ostalo. Očevici su govorili o neobičnoj buci koja se čula dok je letelica prilazila heliodromu, ali i o dimu koji je izlazio iz helikoptera dok je još bio u vazduhu, neposredno pre pada.

Bračni par je izabrao Sifnos za medeni mesec. Rezervisali su smeštaj na ostrvu, a odlučili su da do njega putuju helikopterom kako bi svoje prvo putovanje kao bračni par učinili posebnim.

Mladenci krenuli na medeni mesec

Pilot helikoptera Jorgos Raikos bio je, prema dostupnim informacijama, oženjen i otac troje odrasle dece. Imao je veliko iskustvo i mnogo sati leta na vojnim helikopterima tipa Činuk.

Tek tokom poslednjih godinu dana ponovo je aktivirao svoju pilotsku dozvolu za upravljanje civilnim helikopterima kako bi dodatno doprineo prihodima svoje porodice.

Kobni let počeo je u Markopulu, u oblasti Atike, a helikopter je trebalo da se vrati u bazu odmah nakon što iskrca britanski par.

Prema planu leta, helikopter je trebalo da sleti na Sifnos u 18.15, a zatim ponovo poleti sa ostrva u 18.40.