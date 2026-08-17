ZELENSKI POVUKAO NOVI KADROVSKI POTEZ Imenovan novi prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Sergeja Naumenka za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.
Kako prenosi Ukrinform, odgovarajući ukaz broj 728/2026 objavljen je na sajtu predsednika Ukrajine.
"Imenuje se Sergej Naumenko za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine", navodi se u dokumentu.
Ukazom broj 727/2026 predsednik je sa te funkcije razrešio Jevgena Ostrjanskog.
Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Igor Klimenko naveo je na Telegramu da Naumenka dobro poznaje iz perioda kada su zajedno radili u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
"On je profesionalni oficir sa borbenim iskustvom, koji zna kako da preuzme odgovornost i radi na postizanju rezultata. Pred nama je mnogo zajedničkih zadataka. Pre svega, to uključuje jačanje koordinacije u sektoru bezbednosti i odbrane, razvoj tehnoloških sposobnosti i rad na rešenjima koja su državi danas potrebna", rekao je Klimenko.
Sergej Naumenko je pukovnik policije koji je od septembra 2025. godine obavljao funkciju zamenika ministra unutrašnjih poslova Ukrajine. Pre toga bio je zadužen za bezbednost vazduhoplovstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Tokom 2022. godine rukovodio je operacijama izviđanja dronovima na liniji fronta. Ranjen je tokom artiljerijskog napada u Rubežnom.
Odlikovan je Ordenom Bogdana Hmeljnickog trećeg stepena.
Kako je ranije objavljeno, Zelenski je 3. avgusta imenovao Igora Klimenka za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.
(Kurir.rs/Ukrinform)