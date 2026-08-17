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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Sergeja Naumenka za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.

Kako prenosi Ukrinform, odgovarajući ukaz broj 728/2026 objavljen je na sajtu predsednika Ukrajine.

"Imenuje se Sergej Naumenko za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine", navodi se u dokumentu.

Ukazom broj 727/2026 predsednik je sa te funkcije razrešio Jevgena Ostrjanskog.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Igor Klimenko naveo je na Telegramu da Naumenka dobro poznaje iz perioda kada su zajedno radili u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

"On je profesionalni oficir sa borbenim iskustvom, koji zna kako da preuzme odgovornost i radi na postizanju rezultata. Pred nama je mnogo zajedničkih zadataka. Pre svega, to uključuje jačanje koordinacije u sektoru bezbednosti i odbrane, razvoj tehnoloških sposobnosti i rad na rešenjima koja su državi danas potrebna", rekao je Klimenko.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Sergej Naumenko je pukovnik policije koji je od septembra 2025. godine obavljao funkciju zamenika ministra unutrašnjih poslova Ukrajine. Pre toga bio je zadužen za bezbednost vazduhoplovstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Tokom 2022. godine rukovodio je operacijama izviđanja dronovima na liniji fronta. Ranjen je tokom artiljerijskog napada u Rubežnom.

Odlikovan je Ordenom Bogdana Hmeljnickog trećeg stepena.