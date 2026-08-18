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Filipinske vlasti su saopštile da je jutros učenik katoličke niže srednje škole u gradu Zamboanga na jugu zemlje ubio drugog učenika, a kasnije sebi oduzeo život.

Gradonačelnik Kimer Adan Olaso kazao je lokalnom radiju da je napadač uspeo da prokrijumčari pištolj kalibra "45" u učionicu škole.

Napadač je pucao na nastavnika koji je sedeo za katedrom, ali je promašio.

- Nakon toga, osumnjičeni je prešao u drugu učionicu i pucao na učenika koji je kasnije preminuo - rekao je Olaso.

Navodni snimak pucnjave koju je napadač strimovao uživo, koji su objavili lokalni mediji, pokazuje cev pištolja dok se ubica kreće niz hodnik.

Vlasti su objavile da je situacija sada pod kontrolom i da nije bilo više od jednog napadača.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u gradu Zamboanga na Filipinima, učenik ubio drugog učenika i oduzeo sebi život Foto: STR/AP

Napad se dogodio oko dva meseca nakon pucnjave u srednjoj školi u gradu Takloban u centralnom delu Filipina u kojoj su ubijena tri učenika, a ranjeno još 20 osoba.

BBC podseća da su za tu pucnjavu osumnjičena dva tinejdžera, od kojih je jedan redovno igrao eksplicitno nasilnu onlajn igru.

Igra "Gorboks" zabranjena je na Filipinima, a tamošnji Senat istražuje uticaj nasilnih kompjuterskih igara na mlade ljude.