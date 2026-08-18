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Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz katoličke niže srednje škole u gradu Zamboanga na jugu Filipina gde je učenik ubio drugog učenika, a kasnije sebi oduzeo život.

Na jednom od snimaka, koji je mobilnim telefonom očigledno načinio neko od đaka koji su bili meta napada, vide se deca koja leže po podu i kriju se ispod školskih klupa.

Pojavio se i klip koji prikazuje učenike koji u panici beže iz škole, a zatim se čuju pucnji i vidi se učenik na terasi na poslednjem spratu škole, koji naizled otvara vatru i njih.

Prema navodima na internetu, otkriven je identitet napadača, koji se navodno zove Nael Džalani.

Gradonačelnik Kimer Adan Olaso kazao je lokalnom radiju da je napadač uspeo da prokrijumčari pištolj kalibra "45" u učionicu škole.

Napadač je pucao na nastavnika koji je sedeo za katedrom, ali je promašio.

- Nakon toga, osumnjičeni je prešao u drugu učionicu i pucao na učenika koji je kasnije preminuo - rekao je Olaso.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u gradu Zamboanga na Filipinima, učenik ubio drugog učenika i oduzeo sebi život Foto: STR/AP

Snimak pucnjave koju je napadač strimovao uživo pokazuje cev pištolja dok se ubica kreće niz hodnik, a potom puca na nastavnika i đake, ali zbog krajnje uznemirujućeg sadržaja odlučili smo da ovaj klip ne emitujemo.

Napad se dogodio oko dva meseca nakon pucnjave u srednjoj školi u gradu Takloban u centralnom delu Filipina u kojoj su ubijena tri učenika, a ranjeno još 20 osoba.