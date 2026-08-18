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Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da je noćašnji napad neprijateljskih dronova na rusku prestonicu bio najveći u poslednje dve godine rata s Ukrajinom.

Ruska državna agencija Tas prenosi izjavu Sobjanjina da je 620 bespilotnih letelica poletelo ka Moskvi i Moskovskoj oblasti između ponedeljka uveče i 5 časova jutros po lokalnom vremenu u utorak, a da je 180 dronova uništeno u regionu glavnog grada.

- Hitne službe rade na mestima gde su pali ostaci - kazao je moskovski gradonačelnik.

Pre ovih vazdušnih udara najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu i okolinu dogodio se proteklog vikenda, između subote uveče i 6.30 sati u nedelju ujutru, kada je Sobjanjin objavio da je 600 bespilotnih letelica poletelo ka prestonici, a 201 dron je uništen u Moskovskoj oblasti.

Vest o masovnom napadu stigla je nakon što je Rusija optužila Veliku Britaniju da se "namerno opredelila za eskalaciju krize u Ukrajini" nakon što je potvrđenoda su dronovi britanske proizvodnje korišćeni u napadima na ciljeve u Rusiji.

- Ujedinjeno Kraljevstvo time deluje kao saučesnik i saizvršilac krvavih zločina i terorističkih napada. Postupci Londona će neizbežno doneti posledice za koje će on morati da odgovara - saopštila je ruska ambasada u Velikoj Britaniji u saopštenju, uz dodatno upozorenje da "što je (London) dublje uključen u sukob, to će veću cenu da plati".

London: Stojimo rame uz rame s Ukrajinom

Portparol britanskog Ministarstva odbrane naveo je za BBC da Velika Britanija stoji "rame uz rame" s Ukrajinom.

- Rusija ne bi trebalo da sumnja u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini, kao i protiv Velike Britanije i naših saveznika - poručio je portparol u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu sa 620 bespilotnih letelica Foto: screenshot X

U tekstu se dodaje da je Velika Britanija "posvećena obezbeđivanju opreme koja je Ukrajini potrebna da se odbrani od nezakonite invazije (ruskog predsednika Vladimira) Putina“.

Pre prvog napada tokom vikenda londojski Tajms je objavio da je Ukrajina počela da koristi britanske dronove u poslednjih šest meseci u vazdušnim udarima dugog dometa u Rusiji.

1/3 Vidi galeriju Britanski mlazni dron-kamikaza Najan kompanija "BAE sistems" Foto: baesystems.com

Britanski list se pozvao na izvore u ukrajinskoj vojsci koji su naveli da naoružanje koje je korišćeno u napadima uključuje mlazni dron-kamikazu Najan kompanije "BAE sistems", koji je testirala britanska Kraljevska mornarica, ako i još jedan neimenovani dron koji je proizvela kompanija čiji identitet mediji nisu otkrili iz bezbednosnih razloga.

Šteta od 40 miliona evra naneta Rusiji od britanskog oružja

BBC navodi da su ovi dronovi korišćeni za gađanje vojnih i industrijskih ciljeva, uključujući rafinerije nafte i skladišta kompanije za onlajn prodaju "Vajldberis" koja su već nedeljama meta udara.

Vojni izvor je potvrdio britanskom javnom servisu da su dronovi isporučeni iz Londona prouzrokovali Rusiji ekonomsku štetu veću od 40 miliona evra.

Rusija je pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. i trenutno kontroliše približno petinu ukrajinske teritorije.

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, kazala je da su dronovi koji koriste britanske komponente i konfiguracije korišćeni za napad na rusku teritoriju, uključujući skladište goriva u Kamenskom okrugu Rostovske oblasti.