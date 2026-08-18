Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je sinoć da će privremeno obustaviti izgradnju kontroverznog graničnog zida u nacionalnom parku Big Bend na jugu Teksasa dok šef agencije koja bi trebalo da nadzire te radove ne izvrši "procenu na terenu".

Projekat je naišao na žestoko protivljenje obe velike američke stranke.

Kritičari tvrde da zid ugrožava životnu okolinu, a da divljina i zabačenost ove oblasti ionako odvraćaju migrante i švercere da prolaze tuda.

Foto: EPA

Rodni Skot, šef Službe za carine i zaštitu granice (CBP) koja je zadužena za izgradnju zida, rekao je preko Iksa da dolazi u Teksas da izvrši procenu.

"CBP privremeno obustavlja svaku građevinsku aktivnost u nacionalnom parku Big Bend dok sam ja u poseti i vršim ličnu procenu na terenu", rekao je Skot.