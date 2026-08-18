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Jedanaestogodišnji dečak pronašao je 3,6 miliona godina star zub praistorijskog megalodona dok je šetao sa ocem.

Majkl Bauers (42) boravio je sa svojim 11-godišnjim sinom Boom u Si Ajl Sitiju u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi kada su 11. avgusta pronašli fosil.

Bauers je rekao da često pronalazi neobične stvari u vodi, ali da nikada nije očekivao da će pronaći fosil, dodajući da je njegov sin ostao bez reči.

Otac i sin šetali su duž lukobrana kada su uočili zub u uskom otvoru.

Bo je uspeo lako da izvuče zub jer ruka njegovog oca nije mogla da stane u otvor. Bauers je rekao da su mu od uzbuđenja "klecala kolena".

Stručnjaci potvrdili da je u pitanju zub megalodona

Otac i sin odneli su svoj pronalazak u Centar za posmatranje i istraživanje kitova Kejp Mej, gde je potvrđeno da je reč o fosilizovanom zubu ajkule megalodon.

"To je bilo na mojoj listi stvari koje želim da pronađem", rekao je Bauers.

Direktorka istraživanja centra Melisa Laurino rekla je da je reč o izuzetnom otkriću.

"Ovo je pronalazak na plaži koji se događa jednom u životu i koji će porodica Bauers čuvati zauvek", rekla je ona.

Istraživači veruju da je zub možda izvučen sa morskog dna tokom radova koje je u julu u Si Ajl Sitiju izvodio Inženjerski korpus američke vojske.

"Ako je pesak dopremljen sa lokacije nekoliko milja od obale, sasvim je moguće da je zub stigao zajedno sa njim", dodala je Laurino.

Fosili megalodona izuzetno retki u Nju Džerziju

Megalodoni su izumrli pre oko 3,6 miliona godina. Bili su ogromne praistorijske ajkule koje su mogle da dostignu dužinu od oko 18 metara.

Prema stručnjacima, fosili ovog praistorijskog morskog predatora izuzetno su retki u Nju Džerziju.

Kustos Državnog muzeja Nju Džerzija Dejna Ert rekao je da je u toj saveznoj državi pronađeno manje od pet fosilizovanih zuba megalodona.

Muzejska kolekcija sadrži zube srodnih vrsta ajkula, pošto se njihovi ostaci znatno češće pronalaze duž obale, dodao je.

Fosili megalodona češće se pronalaze kod litica Kalvert u Merilendu, gde sedimenti stari milionima godina sadrže ostatke praistorijskih životinja.