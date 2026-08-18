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Ovo je zapanjujući trenutak kada grupa gladnih orki pridržava ribu tešku dve tone, nakon čega je snažnim udarcem razbija na hiljade komadića.

Snimak prikazuje kako kit ubica velikom brzinom juri ka svom plenu i udara ga tolikom silinom da se njegovo telo praktično raspada, što predstavlja do sada nezabeleženu, koordinisanu tehniku obrade plena.

Orke su na ovaj način raskomadale oštrorepog bucnja, dok ga je druga orka držala na mestu.

Na izuzetnom snimku vidi se kako jedna orka drži ogromnu ribu za repno peraje, dok druga velikom brzinom juri pravo prema njoj.

Nekoliko sekundi kasnije orka udara u ribu tešku oko dve tone, jednu od najtežih riba na svetu, razbijajući njeno telo na bezbroj sitnih komada.

Naučnici nikada ranije nisu videli ovakvu tehniku

Naučnici kažu da nikada ranije nisu videli ovu vrstu pažljivo koordinisane tehnike. Pretpostavljaju da je možda razvijena kako bi mladim orkama bilo lakše da se hrane.

Međutim, postoji i mogućnost da orke takvo ponašanje koriste kao oblik igre.

Doktorka Ketrin Ejres, vodeća autorka studije objavljene u časopisu Frontiers in Ethology, rekla je:

"Mislimo da ovo možda pomaže mlađim orkama da se lakše hrane, ali moguće je i da to rade samo radi zabave."

"Poznato je da se orke igraju hranom."

Orke spadaju među najinteligentnije predatore u okeanima. Žive u složenim društvenim grupama i koriste sofisticirane tehnike lova kako bi uhvatile plen.

Naučnici su već dokumentovali kako grupe kitova ubica sarađuju tokom lova.

Zabeleženo je da napadaju mlade plave kitove, kao i da zajednički stvaraju snažne talase kako bi oborile foke sa santi leda direktno u vodu.

Postoje i izveštaji o orkama koje su nosile mrtve losose na glavama poput šešira, dok su druge bacale foke kroz vazduh kao da su igračke.

Ipak, istraživači navode da do sada nisu videli ništa slično ovoj tehnici udara.

Istu tehniku zabeležili u dva navrata

Istraživači su zabeležili dva slučaja ovakvog razbijanja ribe, u razmaku od nešto više od godinu dana.

U julu 2024. godine Ejres je posmatrala grupu kitova ubica, među kojima je bila i mlada orka, kako manipulišu telom oštrorepog bucnja koji je već bio mrtav.

Ženka je držala ribu na mestu, dok je mužjak velikom brzinom krenuo prema njoj.

Nakon silovitog udara telo ribe raspalo se na hiljade sitnih komada, a mlada orka potom je pojela deo njih.

U septembru 2025. kitovi ubice ponovo su primećeni kako koriste tehniku držanja i udara.

Naučnici veruju da je cilj ovih manevara bio da pripreme plen za jelo, a ne da ga ubiju, pošto su oba bucnja već bila mrtva.

Držanje tela na mestu omogućavalo je orki koja se zaletala da preciznije pogodi metu.

Za sada nije poznato da li su iste orke učestvovale u oba zabeležena slučaja. Jasnije fotografije njihovih leđnih peraja i karakterističnih belih šara oko očiju mogle bi da pomognu istraživačima da identifikuju životinje.

Tako bi moglo da se utvrdi da li je ova tehnika ograničena na jednu grupu orki ili je šire rasprostranjena.

"Prikupljanje kvalitetnih fotografija za identifikaciju, kad god je to moguće, od ključnog je značaja", rekla je Ejres.