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Kontraobaveštajci Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) priveli su stanovnicu Belozerske opštine u Hersonskoj oblasti, osumnjičenu da je pomagala u navođenju ruskih udara.

Kako je saopštio SBU, istraga je utvrdila da je žena dospela u kontakt sa ruskim operativcima preko dugogodišnjeg poznanika koji živi u Rusiji i sarađuje sa ruskim obaveštajnim službama.

Prema njihovim instrukcijama, osumnjičena se svojim automobilom kretala područjima udaljenim do 10 kilometara od linije fronta, beležeći položaje jedinica ukrajinskih Odbrambenih snaga, kao i rute kojima su se vojna vozila Oružanih snaga Ukrajine kretala prema frontu.

Prikupljene podatke slala je ruskoj strani u obliku koordinata potencijalnih meta označenih na Gugl mapama.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Istražitelji tvrde da su ruske snage planirale da te obaveštajne podatke iskoriste za pripremu udara na položaje ukrajinskih snaga.

Uhapšena tokom nove izviđačke akcije

Pripadnici SBU-a navode da su osumnjičenu na vreme otkrili, dokumentovali njene aktivnosti i uhapsili je tokom još jedne izviđačke akcije.

Prilikom pretresa njenog automobila pronađen je pametni telefon za koji istražitelji tvrde da sadrži dokaze o njenoj saradnji sa ruskom stranom.

Istražitelji SBU-a obavestili su osumnjičenu da se tereti prema članu ukrajinskog Krivičnog zakonika koji se odnosi na neovlašćeno širenje informacija o kretanju ili raspoređivanju Oružanih snaga Ukrajine i drugih vojnih formacija tokom ratnog stanja.

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Osumnjičena se nalazi u pritvoru i preti joj kazna do osam godina zatvora.

Nadležni razmatraju i podizanje dodatne optužnice za veleizdaju počinjenu tokom ratnog stanja.