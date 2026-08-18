ŽIVELA U UKRAJINI, A OTKRIVALA POLOŽAJE RUSKIM SLUŽBAMA! Uhvaćena špijunka Kremlja! Išla preko linije fronta, a odala JEDNA OBIČNA STVAR! Sada je čeka KAZNA
Kontraobaveštajci Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) priveli su stanovnicu Belozerske opštine u Hersonskoj oblasti, osumnjičenu da je pomagala u navođenju ruskih udara.
Kako je saopštio SBU, istraga je utvrdila da je žena dospela u kontakt sa ruskim operativcima preko dugogodišnjeg poznanika koji živi u Rusiji i sarađuje sa ruskim obaveštajnim službama.
Prema njihovim instrukcijama, osumnjičena se svojim automobilom kretala područjima udaljenim do 10 kilometara od linije fronta, beležeći položaje jedinica ukrajinskih Odbrambenih snaga, kao i rute kojima su se vojna vozila Oružanih snaga Ukrajine kretala prema frontu.
Prikupljene podatke slala je ruskoj strani u obliku koordinata potencijalnih meta označenih na Gugl mapama.
Istražitelji tvrde da su ruske snage planirale da te obaveštajne podatke iskoriste za pripremu udara na položaje ukrajinskih snaga.
Uhapšena tokom nove izviđačke akcije
Pripadnici SBU-a navode da su osumnjičenu na vreme otkrili, dokumentovali njene aktivnosti i uhapsili je tokom još jedne izviđačke akcije.
Prilikom pretresa njenog automobila pronađen je pametni telefon za koji istražitelji tvrde da sadrži dokaze o njenoj saradnji sa ruskom stranom.
Istražitelji SBU-a obavestili su osumnjičenu da se tereti prema članu ukrajinskog Krivičnog zakonika koji se odnosi na neovlašćeno širenje informacija o kretanju ili raspoređivanju Oružanih snaga Ukrajine i drugih vojnih formacija tokom ratnog stanja.
Osumnjičena se nalazi u pritvoru i preti joj kazna do osam godina zatvora.
Nadležni razmatraju i podizanje dodatne optužnice za veleizdaju počinjenu tokom ratnog stanja.
Služba bezbednosti Ukrajine nedavno je u Izmailu, u Odeskoj oblasti, uhapsila i navodnog ruskog agenta za kojeg tvrdi da je pripremao dizanje u vazduh vozila ukrajinskih Odbrambenih snaga u blizini administrativnih objekata odbrambenih institucija.
(Kurir.rs/Ukrinform)