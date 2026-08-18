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U ruskom raketnom napadu na selo Pečenihi u Harkovskoj oblasti jutros je ubijeno deset ljudi.

Skaj njuz prenosi da je vest o napadu objavio Oleg Sinjehubov, guverner Harkovske oblasti.

Sinjehubov je dodao da je osam ljudi ranjeno i da im se ukazuje zdravstvena pomoć.

U napadu je oštećeno najmanje deset privatnih kuća, kao i kafić, pošta, prodavnica i najmanje sedam automobila.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži X fotografije posledica raketiranja i osudio ruski "brutalni napad".

- Rusi su jutros izveli brutalni napad na prometnu raskrsnicu u Pečenihiju, u Harkovskoj oblasti – lokaciju sa poštom i prodavnicama, okruženu samo stambenim zgradama - napisao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Ruski raketni napad na selo Pečenihi u Harkovskoj oblasti, pogođena prometna raskrsnica, deset mrtvih Foto: Printscreen X

On je naveo da su vatrogasci već ugasili požar i da službe za hitne slučajeve rade na licu mesta.

- Utvrđuju se sve okolnosti ove tragedije. Svakako ćemo da odgovorimo na ovaj ruski napad. I podjednako je važno da naši partneri takođe upotpune naše pravedne kinetičke odgovore sopstvenim akcijama kako bi izvršili pritisak na Rusiju i podržali Ukrajinu - poručio je Zelenski.

Ruski raketni vazdušni udar je usledio nakon najvećeg ukrajinskog napada dronovima na Moskvu u poslednje dve godine, u kojem od sinoć do jutros u pet sati ispaljeno 620 bespilotnih letelice i to pošto je Rusija zapretila Velikoj Britaniji da će "platiti" zbog snabdevanja Kijeva dronovima.

Novi ukrajinski napad bio je još žešći od prethodnog izvedenog tokom vikenda, kada je na Moskvu ispaljeno 600 dronova.