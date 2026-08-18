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Ruski nezavisni medij Mediazona, u saradnji sa ruskim servisom Bi-Bi-Sija, potvrdio je identitet 239.354 pripadnika ruskih oružanih snaga poginulih u Ukrajini.

Najnoviji podaci obuhvataju potvrđene smrtne slučajeve među ruskim vojnicima od 24. februara 2022. do 13. avgusta 2026. godine.

Među identifikovanim poginulima nalazi se 87.749 dobrovoljaca, 26.416 zatvorenika regrutovanih za rat i 19.778 mobilisanih vojnika. Potvrđena je i smrt ukupno 7.530 oficira.

Stvarni broj poginulih verovatno je znatno veći, pošto je proces potvrđivanja identiteta veoma spor i zasniva se na podacima iz čitulja, objava rođaka na društvenim mrežama, lokalnih medija i saopštenja lokalnih vlasti.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Za 93 odsto potvrđenih žrtava poznat datum smrti

Mediazona navodi da kašnjenju u evidentiranju gubitaka doprinose sve intenzivnija upotreba dronova, kao i promena taktike ruske vojske ka pokušajima infiltracije manjih jedinica.

Takva taktika može da dovede do toga da tela poginulih dugo ne budu pronađena, zbog čega kasne identifikacija i zvanično evidentiranje smrti.

Prema podacima Mediazone i ruskog servisa Bi-Bi-Sija, datum smrti poznat je u 221.500 slučajeva, što predstavlja 93 odsto svih potvrđenih poginulih.

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Procene ukupnih gubitaka značajno se razlikuju, dok nezavisne zapadne procene, kako se navodi, uglavnom zaključuju da su ruski gubici znatno veći od ukrajinskih.

Zelenski izneo znatno veće procene ruskih gubitaka

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 31. jula izneo procenu prema kojoj su ruske snage od početka invazije pretrpele oko 1,6 miliona ukupnih vojnih gubitaka, uključujući približno 700.000 poginulih.

Zelenski je tada naveo i da je poginulo oko 50.000 ukrajinskih vojnika, dok ih je približno 400.000 ranjeno.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine procenjuje da je Rusija do 17. avgusta izgubila oko 1.467.320 vojnika u Ukrajini. Ti podaci ne razdvajaju poginule i ranjene, a ukupna brojka obuhvata gubitke u ljudstvu, odnosno poginule, ranjene, nestale i zarobljene.