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U privremeno okupiranom Sevastopolju tokom noći 18. avgusta napadnuta je glavna elektroenergetska trafostanica. Posle eksplozija izbili su požari u skladištima vojne opreme u Sevastopolju, kao i u blizini vojnog aerodroma "Kirovsko" na istoku Krima.

O tome je izvestio Telegram kanal "Krimski vetar", prenosi Ukrinform.

"Tokom noći izveden je napad na glavnu trafostanicu u Sevastopolju. U 1.15 časova počelo je raketiranje područja trafostanice 'Sevastopolj' od 330/220/110/35 kV. Zabeležena su dva pogotka u blizini trafostanice, a snabdevanje električnom energijom nakratko je prekinuto", navodi se u izveštaju.

Dodaje se da je ujutru oboreni dron pronađen na svega tri metra od prostora trafostanice, dok su u blizini radili pripadnici ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Ova trafostanica distribuira električnu energiju iz Termoelektrane Balaklava i gradske termoelektrane. Bila je meta napada i prošle nedelje, ali posledice tog udara nisu poznate.

Telegram kanal navodi da su uspešni napadi izvedeni i 24. i 25. juna, kada je uništen glavni transformator.

Požari kod skladišta vojne opreme i aerodroma

Požari su prijavljeni i u skladištima vojne opreme u Sevastopolju, kao i na periferiji vojnog aerodroma "Kirovsko", gde se nalaze skladišta i hangari sa vojnom opremom.

Ukrajinski napad dronovima na Krim, Lugansk i Stavropoljski kraj - 19. 07.2026. godine Foto: screenshot X

Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske Odbrambene snage izvele su napad i na lokaciju na Krimu koja se koristi za skladištenje i lansiranje ruskih udarnih dronova.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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