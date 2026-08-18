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Drugi snažan zemljotres za svega nekoliko dana pogodio je popularnu turističku oblast u Španiji, zbog čega su evakuisani hoteli i delovi jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija u zemlji.

Najmanje tri osobe su povređene nakon što je jutros područje Granade pogodio zemljotres magnitude 4,6, dok su službe za vanredne situacije primile desetine poziva građana.

Potres je usledio nakon zemljotresa magnitude 5,2 koji je prethodnih dana izazvao delimična urušavanja objekata i naterao uplašene stanovnike i turiste da napuste svoje domove.

Epicentar jutrošnjeg zemljotresa bio je kod Gohara, manjeg grada i opštine udaljene oko osam kilometara južno od centra Granade.

Posle potresa evakuisani su hoteli i zgrade lokalne uprave otvorene za građane.

Zaposleni u hotelu sa četiri zvezdice Barselo Karmen Granada fotografisani su na ulici neposredno nakon prvog potresa.

Usledila još dva snažna potresa

Nakon zemljotresa magnitude 4,6 usledila su još dva potresa magnitude 4 i 4,2 u blizini Čurijane de la Vege i Alendina.

Lokalni zvaničnici potvrdili su da su tri osobe povređene, ali su naveli da njihove povrede nisu ozbiljne.

Među povređenima je i devojčica koja je prevezena u bolnicu.

Evakuisani su i delovi čuvene Alhambre, jednog od najpoznatijih turističkih kompleksa u Španiji.

Portparol centra za vanredne situacije kojim upravlja regionalna vlada Andaluzije rekao je da je primljeno više od 50 poziva građana zbog odrona kamenja i pojave pukotina.

"Primljeno je više od pedeset poziva u kojima su prijavljeni odroni kamenja i pukotine, a za sada nema prijava o povređenima", saopšteno je prvobitno iz centra.

Naknadno je na društvenim mrežama objavljeno upozorenje stanovništvu.

"Na širem području Granade zabeleženo je nekoliko zemljotresa. Ako ste osetili zemljotres, nalazite se na bezbednom i vaš dom nije oštećen, ostanite mirni i izbegavajte nepotrebno ulaženje i izlaženje iz zgrada. Ne koristite lift."

Ruševine završile na ulicama

Snimci koje su napravili lokalni stanovnici prikazuju delove građevinskog materijala razbacane po ulici koju je policija ogradila trakom.

Na jednom od snimaka čuje se pripadnik službe za vanredne situacije kako govori:

"Izgleda da u tom trenutku niko nije prolazio. Srećom."

Za sada nije poznato kolika je ukupna materijalna šteta izazvana zemljotresom.