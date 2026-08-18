Slušaj vest

Muškarac sa maskom lutke Čaki navodno je nasumično napao i uznemiravao šest osoba u Filadelfiji, a jednu ženu koja je džogirala upitao je da li je "spremna da umre", saopštila je policija.

Osumnjičeni, za kojeg policija veruje da je crnac star između 16 i 20 godina, tokom svega 15 minuta rano u sredu ujutru terorisao je ljude koji su se zatekli na ulicama. Za njim se i dalje traga.

Mladić je nešto posle 5.20 časova ušao u prodavnicu Dankin Donatsa noseći "prepoznatljivu masku za Noć veštica sa likom lutke Čaki", ali su zaposleni odbili da ga usluže zbog njegovog neobičnog ponašanja, rekao je kapetan policije Filadelfije Džejson Smit na konferenciji za novinare u ponedeljak.

Nakon toga je, kako se sumnja, počeo da prilazi ljudima na obližnjim lokacijama, dok je sve vreme snimao mobilnim telefonom.

Foto: Philadelphia Police Department

Maskirani mladić navodno je nešto dobacio muškarcu koji je nosio reflektujući prsluk, a zatim počeo da ga juri.

Ženu pitao: "Da li si spremna da umreš?"

Potom je, prema navodima policije, prišao ženi koja je džogirala i počeo da je uznemirava. Ona je kasnije slučaj prijavila policiji.

"Držao je mobilni telefon ispred nje i tada je upitao: 'Da li si spremna da umreš?'", rekao je Smit opisujući incident.

"Delovala je prestravljeno, a muškarac ju je ponovo upitao: 'Da li si spremna da umreš?' Očigledno nije bila spremna da umre, pa je počela da beži", dodao je policijski kapetan.

Žena je povredila nogu pokušavajući da pobegne i sve vreme je "vrištala i dozivala pomoć".

Maskirani muškarac mogao bi da se suoči sa optužbama za pretnje, uznemiravanje, napad, bezobzirno ugrožavanje i zastrašivanje, rekao je Smit.

Policija navodi da bi mogao da bude optužen i za krivično delo povezano sa oružjem jer je tokom pretnji ženi desnu ruku držao iza leđa, iako se na snimcima nadzornih kamera ne vidi da je imao oružje.

Svedokinja po imenu Džameka rekla je da je pokušala da upozori ženu na maskiranog muškarca koji joj se približavao.

"Počela sam da joj mašem sa druge strane raskrsnice i govorim: 'Hej, neko je iza tebe, pogledaj iza sebe'", rekla je za WPVI.

Džameka je potom odlučila da se suprotstavi maskiranom muškarcu i udarila ga nogom u grudi.

"Delovao je potpuno dezorijentisano, kao da ni sam ne zna šta zapravo želi. Imala sam kese kod sebe, ali nije pokušavao da ih uzme", rekla je.

"Nije izgledalo ni kao da zaista pokušava da uđe u La Kolomb da bi nešto uradio, pa sam pomislila: 'Dobro, hajde da vidimo umeš li da se biješ', a nije umeo."

Policija pokrenula potragu

Za osumnjičenim je pokrenuta potraga, a Smit je poručio da će policija učiniti sve što može kako bi ga pronašla.

"Verujte mi kada vam kažem da ćemo dati sve od sebe da pronađemo ovu osobu", rekao je.

Radnica u kafiću Kejt Igan rekla je da je čitav slučaj veoma uznemirujući.

"Zaista je uznemirujuće kada samo pokušavate da stignete na posao, a ovakav mladić aktivno teroriše žene", rekla je.