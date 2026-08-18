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Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta i vođa pregovaračkog tima Teherana, danas je objavio listu zahteva koje SAD moraju da ispune pre nego što Ormuski moreuz ponovo bude otvoren za saobraćaj.

Saobraćaj ovim plovnim putem od kritičnog značaja za svetsku privredu, kroz koji u normalnim okolnostima protiče petina globalnih isporuka sirove nafte, znatno je smanjen od početka rata Amerike i Izraela protov Irana krajem februara.

CNN navodi da je, kao i kod prethodnih zahteva koje je iznosio Teheran, državna iranska novinska agencija Islamske Republike (IRNA) prenela Galibafove uslove koji glase:

- Ukidanje američke blokade iranskih luka

- Oslobađanje zamrznute imovine Irana

- Ukidanje sankcija na iransku nafu

- Okončanje svih vojnih pretnji i operacija

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Američka televizija navodi da je pre ove objave ranije danas stigla vest o tome da je brod pogođen "nepoznatim projektilom" u Ormuskom moreuzu, pri čemu je stradala jedna osoba.

Informacija o tome stigla je od Pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO), agencije britanske Kraljevske mornarice.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Galibaf je pozvao SAD da sprovedu i "ostale uslove" na koje se Vašington obavezao u okviru Memoranduma o razumevanju (MOU) postignutog između dve zemlje u junu, a čiji je 60-dnevni rok za postizanje konačnog dogovora istekao juče.

Taj sporazum je imao za cilj zaustavljanje neprijateljstava i otvaranje puta ka "konačnom dogovoru" o okončanju rata u zadataom roku i rešavanju komplikovanih pitanja poput iranskog nuklearnog programa.