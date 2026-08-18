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Američki predsednik Donald Tramp objavio je mapu Ormuskog moreuza iznad koje piše da je to područje "NOVA američka teritorija".

Mapa se pojavila na zvaničnom nalogu šefa Bele kuće na njegovoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Objava je usledila nakon što je Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta i vođa pregovaračkog tima Teherana, izneo listu zahteva koje SAD moraju da ispune pre nego što Ormuski moreuz ponovo bude otvoren za saobraćaj.

Kao i kod prethodnih zahteva koje je iznosio Teheran, državna iranska novinska agencija Islamske Republike (IRNA) prenela je Galibafove uslove koji glase:

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

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