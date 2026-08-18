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Predsednik SAD Donald Tramp stavio je još jednog američkog saveznika, za kojeg smatra da nije pružio dovoljnu podršku u ratu protiv Irana, pod pritisak, naloživši Pentagonu da smanji obim zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom, zemljom od koje već duže traži da više izdvaja za sopstvenu odbranu.

"Ne možemo da idemo okolo i štitimo sve te zemlje, posebno kada one nisu tu da pomognu nama", rekao je Tramp 17. avgusta u Ovalnom kabinetu.

Južna Koreja poslednja je u nizu bliskih američkih saveznika kojima je Tramp zapretio smanjenjem američke vojne podrške otkako su SAD i Izrael početkom ove godine ušli u rat sa Iranom.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je kritikovao zemlje poput Velike Britanije, Italije i Španije, a rekao je i da preispituje odnos SAD prema NATO-u, koji već dugo kritikuje zbog nedovoljnih izdvajanja pojedinih članica za odbranu.

Predsednik Južne Koreje traži veću vojnu samostalnost

Predsednik Južne Koreje ponovo je pokrenuo pitanje vraćanja nezavisne kontrole nad sopstvenom vojskom u slučaju rata i zatražio ubrzavanje programa nabavke podmornica na nuklearni pogon, nakon što je Tramp naredio smanjenje zajedničkih vojnih vežbi.

Tramp je u nedelju uveče naložio Pentagonu da "značajno smanji" ovonedeljne zajedničke vojne vežbe sa Južnom Korejom, navodeći da nuklearno naoružana Severna Koreja "nije predstavljala pretnju i ponašala se s poštovanjem", kao i da on ima "veoma dobar odnos sa Kim Džong Unom".

Foto: Ahn Young-joon/Pool AP

Li Dže Mjung rekao je u utorak da bi Seul bez prekida trebalo da nastavi planirani proces preuzimanja operativne kontrole nad južnokorejskim snagama u ratnim uslovima od SAD tokom njegovog mandata, što je cilj koji on i njegova vlada već dugo zastupaju.

"Snažan savez čini temelje bezbednosti čvršćim, a jačanje sopstvenih sposobnosti povećava našu vrednost i značaj kao saveznika", rekao je Li na sednici vlade, opisujući savez SAD i Južne Koreje i samostalnu odbranu kao ciljeve koji se međusobno dopunjuju.

Američki general komanduje u slučaju rata

Pitanje operativne kontrole potiče još iz Korejskog rata, koji je 1953. završen primirjem, a ne formalnim mirovnim sporazumom, zbog čega su dve Koreje tehnički i dalje u ratu.

Američke trupe od tada su stacionirane u Južnoj Koreji, koja danas ima Kamp Hamfris, najveću američku vojnu bazu izvan teritorije SAD. Vojske dve zemlje blisko sarađuju i zajedno izvode velike godišnje vojne vežbe.

Operativna kontrola nad južnokorejskim snagama u slučaju ponovnog izbijanja rata nalazi se u rukama SAD još od početka Korejskog rata. Ona se ostvaruje preko komandanta združenih snaga dve zemlje, funkcije koju je uvek obavljao američki general sa četiri zvezdice.

1/7 Vidi galeriju Vojska Južne Koreje. Foto: Ahn Young-joon/AP, YONHAP / POOL/YNA POOL, Lee Jin-man/AP

Seul je 1994. godine povratio kontrolu nad sopstvenom vojskom u mirnodopskim uslovima, ali je preuzimanje kontrole u slučaju rata postalo snažan simbol nacionalnog suvereniteta i jedan od najvažnijih bezbednosnih ciljeva Južne Koreje tokom poslednje dve decenije.

Proces je više puta odlagan tokom mandata različitih vlada.

Ovonedeljne vežbe, čiji je obim sada smanjen, trebalo je da pomognu u potvrđivanju spremnosti Južne Koreje da konačno preuzme tu odgovornost, što Li pokušava da ubrza od dolaska na vlast.

Tramp hvali Kim Džong Una i smanjuje vojne vežbe

Li je takođe pozvao na ubrzavanje južnokorejskog programa podmornica na nuklearni pogon, kao i na obuku oficira sposobnih za integrisane operacije u budućim sukobima.

Njegov poziv usledio je nakon Trampove odluke da smanji planirane desetodnevne vežbe "Ulči fridom šild", koje su počele u ponedeljak i predstavljaju jednu od dve glavne godišnje vojne vežbe Južne Koreje i SAD.

Očekivalo se da će u njima učestvovati oko 18.000 južnokorejskih vojnika, zajedno sa američkim snagama i pripadnicima iz 11 od 18 država članica Komande Ujedinjenih nacija, multinacionalnog tela koje nadgleda primirje iz 1953. godine.

Tokom razgovora sa novinarima u Ovalnom kabinetu u ponedeljak, Tramp je tvrdio da je severnokorejski lider Kim Džong Un reagovao na njegov nalog Pentagonu, ali nije izneo detalje.

Na pitanje u kojoj se fazi nalaze razgovori sa Kimom, Tramp je odgovorio da je situacija "veoma pozitivna", bez dodatnog objašnjenja.

Ponovo je pohvalio severnokorejskog lidera, tvrdeći da je njihov odnos doprineo smanjenju tenzija.

"Vidite, ja zapravo situaciju činim mnogo bezbednijom. Kim Džong Un se prema meni uvek odnosio sa velikim poštovanjem", rekao je Tramp. "Ja razumem njega. On razume mene."

Tramp je i ranije obustavljao velike američko-južnokorejske vojne vežbe pokušavajući da unapredi diplomatske odnose sa Kimom. Nakon njihovog prvog samita 2018. godine, vežba "Ulči fridom gardijan" te godine je otkazana, dok su druge vežbe suspendovane ili smanjene. Kasnije su reorganizovane i nastavljene u izmenjenom obliku i pod novim nazivima.

Severna Koreja uči iz rata u Ukrajini

Tramp je odluku doneo uprkos upozorenjima američkih i južnokorejskih vojnih zvaničnika da režim Kim Džong Una stiče nova borbena iskustva zahvaljujući angažovanju severnokorejskih vojnika u ratu u Ukrajini.

Južnokorejski i američki vojni zvaničnici prošle nedelje su saopštili da bi vežbe "Ulči fridom šild" trebalo da uključe i iskustva koja su severnokorejske snage stekle sa dronovima na ukrajinskom ratištu.

Severna Koreja produbila je vojne veze sa Rusijom nakon što su dve zemlje u junu 2024. potpisale sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Pjongjang obezbeđuje vojnike, artiljerijsku municiju i balističke rakete kao podršku Moskvi u ratu protiv Ukrajine.

"Oni su lekcije koje su tamo naučili doneli nazad u Severnu Koreju, a to menja sposobnosti DNRK", rekao je pukovnik Rajan Donald, direktor za odnose sa javnošću američkih komandi u Južnoj Koreji.

"Naša obuka uzima tu pretnju u obzir. Zbog toga vežba izgleda drugačije nego prethodnih godina i tokom poslednjih pet godina neprestano se razvijala."

Seul: Vežbe nisu priprema za napad na Severnu Koreju

Kabinet predsednika Južne Koreje saopštio je u utorak da vojne vežbe ne odražavaju "bilo kakvu nameru da se napadne Severna Koreja ili da se pojačaju tenzije na Korejskom poluostrvu".