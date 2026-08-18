ERDOGAN ODOBRIO POMILOVANJE HILJADA KURDSKIH BORACA! Potpisao zakon u okviru mirovnog procesa, stupa na snagu tek kada se utvrdi da su RAZORUŽANI (FOTO)
Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan potpisao je zakon kojim se uvodi uslovno pomilovanje za hiljade pripadnika militantne Radničke partije Kurdistana (PKK), u okviru mirovnog procesa turske države i militanata.
Mera je danas objavljena u turskom Službenom glasniku, a na snagu će stupiti tek nakon što Turski savet za nacionalnu bezbednost potvrdi da se PKK u potpunosti raspustila i razoružala.
Parlament je prošle nedelje zakon usvojio ubedljivom većinom.
Njime se suspenduju određene zatvorske kazne za osuđene članove PKK i na pet ili deset godina odlažu istrage i suđenja koja su u toku, u zavisnosti od težine zločina.
Vlasti bi odustale od postupaka protiv pojedinaca ako ne ponove krivična dela u predviđenom periodu.
Zakonom se uspostavlja odbor za nadgledanje razoružavanja grupe, a njegov prvi sastanak se očekuje sledeće nedelje.
Prošle godine je PKK, koju Turska i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom organizacijom, objavila odluku o raspuštanju nakon poziva svog lidera Abdulaha Odžalana, koji se trenutno nalazi u zatvoru.
Ubrzo nakon toga, neki borci PKK položili su oružje na simboličnoj ceremoniji na severu Iraka gde grupa ima uporište, a neki pripadnici su sa ključnih lokacija u Turskoj povučeni u Irak.
Odžalan i druge ključne ličnosti PKK nisu obuhvaćeni pomilovanjima predviđenim novim zakonom.
Od osamdesetih godina 20. veka, u sukobu PKK i turskih snaga bezbednosti poginule su desetine hiljada ljudi.
(Kurir.rs/Beta-AP)