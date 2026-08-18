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Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan potpisao je zakon kojim se uvodi uslovno pomilovanje za hiljade pripadnika militantne Radničke partije Kurdistana (PKK), u okviru mirovnog procesa turske države i militanata.

Mera je danas objavljena u turskom Službenom glasniku, a na snagu će stupiti tek nakon što Turski savet za nacionalnu bezbednost potvrdi da se PKK u potpunosti raspustila i razoružala.

Parlament je prošle nedelje zakon usvojio ubedljivom većinom.

Njime se suspenduju određene zatvorske kazne za osuđene članove PKK i na pet ili deset godina odlažu istrage i suđenja koja su u toku, u zavisnosti od težine zločina.

Vlasti bi odustale od postupaka protiv pojedinaca ako ne ponove krivična dela u predviđenom periodu.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Zakonom se uspostavlja odbor za nadgledanje razoružavanja grupe, a njegov prvi sastanak se očekuje sledeće nedelje.

Prošle godine je PKK, koju Turska i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom organizacijom, objavila odluku o raspuštanju nakon poziva svog lidera Abdulaha Odžalana, koji se trenutno nalazi u zatvoru.

Ubrzo nakon toga, neki borci PKK položili su oružje na simboličnoj ceremoniji na severu Iraka gde grupa ima uporište, a neki pripadnici su sa ključnih lokacija u Turskoj povučeni u Irak.

1/6 Vidi galeriju Radnička partija Kurdistana Foto: METIN YOKSU/EPA

Odžalan i druge ključne ličnosti PKK nisu obuhvaćeni pomilovanjima predviđenim novim zakonom.

Od osamdesetih godina 20. veka, u sukobu PKK i turskih snaga bezbednosti poginule su desetine hiljada ljudi.