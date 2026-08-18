Slušaj vest

Odbrambene snage Ukrajine pogodile su šest ruskih centara za upravljanje bespilotnim letelicama u Belgorodskoj oblasti u Rusiji i na privremeno okupiranim teritorijama Zaporoške i Donjecke oblasti.

Kako prenosi Ukrinform, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je ovo u objavi na Fejsbuku.

"Jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine su 17. avgusta i tokom noći između 17. i 18. avgusta 2026. godine izvele napade na niz neprijateljskih vojnih ciljeva", navodi se u saopštenju.

Ukrajinske snage su, između ostalog, pogodile pet ruskih centara za upravljanje bespilotnim letelicama u oblastima Ustinke i Žuravljovke u Belgorodskoj oblasti, kao i Novoivanivke, Novog i Malih Ščerbaka u Zaporoškoj oblasti.

Pogođeni su i rusko komandno mesto u blizini Ternija i skladište municije u Karlivki, u Donjeckoj oblasti.

Operacije protiv ključnih vojnih ciljeva ruskih snaga se nastavljaju.

Kako je ranije preneo Ukrinform, Ukrajina je 17. avgusta uništila tri ruska pomorska drona.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaGORI SKLADIŠTE NEPRIJATELJSKE VOJNE OPREME Projektili i dronovi zasuli grad! Odjekuju eksplozije blizu aerodroma, izvedeni žestoki raketni udari (VIDEO)
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini.jpg
PlanetaKOLIKO JE RUSKIH VOJNIKA POGINULO NA FRONTU? Konačno objavljene CRNE BROJKE od početka rata - istraživanje sprovele dve medijske kuće u RUSIJI!
vladimir putin
PlanetaRUSKA RAKETA RAZNELA PROMETNU RASKRSNICU, MASAKR KOD HARKOVA! Okolo kafić, pošta, prodavnice, broje se mrtvi i ranjeni, Zelenski najavio osvetu (FOTO, VIDEO)
Harkov Pečenihi Ukrajina
PlanetaNAJVEĆI NAPAD NA MOSKVU OD 2024. NAKON PRETNJE DA ĆE "LONDON DA PLATI"! Britansko oružje deo 620 udara dronova na rusku prestonicu? "Branimo Ukrajinu od Putina"
Vladimir Putin