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Odbrambene snage Ukrajine pogodile su šest ruskih centara za upravljanje bespilotnim letelicama u Belgorodskoj oblasti u Rusiji i na privremeno okupiranim teritorijama Zaporoške i Donjecke oblasti.

Kako prenosi Ukrinform, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je ovo u objavi na Fejsbuku.

"Jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine su 17. avgusta i tokom noći između 17. i 18. avgusta 2026. godine izvele napade na niz neprijateljskih vojnih ciljeva", navodi se u saopštenju.

Ukrajinske snage su, između ostalog, pogodile pet ruskih centara za upravljanje bespilotnim letelicama u oblastima Ustinke i Žuravljovke u Belgorodskoj oblasti, kao i Novoivanivke, Novog i Malih Ščerbaka u Zaporoškoj oblasti.

Pogođeni su i rusko komandno mesto u blizini Ternija i skladište municije u Karlivki, u Donjeckoj oblasti.

Operacije protiv ključnih vojnih ciljeva ruskih snaga se nastavljaju.