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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski podneo je Vrhovnoj radi predloge da Andrij Sibiha bude imenovan za ministra spoljnih poslova Ukrajine, a Jevhenij Hmara za ministra odbrane.

Kako prenosi Ukrinform, poslanik stranke Holos Jaroslav Železnjak saopštio je ovo na Telegramu.

"Zelenski je parlamentu podneo kandidature Hmare i Sibihe", napisao je on.

Prema rečima poslanika, sastanci poslaničkih frakcija sa kandidatima za ove funkcije trebalo bi da počnu u 17 časova.

Vlada je 17. jula, uz saglasnost predsednika Volodimira Zelenskog, imenovala Jevhenija Hmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane.

Pre toga, Hmara je obavljao funkciju vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), dok je Andrij Sibiha bio na čelu Ministarstva spoljnih poslova.

Vrhovna rada je 16. jula odobrila predlog novoimenovanog premijera Sergija Koreckog za sastav nove vlade.

Ukrajinski parlament je 14. jula prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko. Zajedno sa njom automatski je ostavku podneo i čitav kabinet.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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