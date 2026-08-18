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Vasim al Asad, rođak svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al Asada, osuđen je na smrt nakon što je proglašen krivim za zločine počinjene tokom gotovo 14 godina rata u toj zemlji.

Četvrti krivični sud u Damasku izrekao je presudu u utorak, proglasivši Vasima al Asada krivim za krivična dela koja uključuju ubistva sa predumišljajem i mučenje.

Sudija Fahr al Din al Arijan rekao je da je Vasim al Asad osuđen za više ubistava, kao i za "ubistva praćena mučenjem i brutalnošću... koja su klasifikovana kao zločini protiv čovečnosti i ratni zločini".

Na snimcima iz sudnice vidi se Vasim al Asad u prostoru za optužene dok su sudije čitale presudu.

Ovom presudom Vasim al Asad postao je prvi član porodice Al Asad kome je smrtna kazna izrečena u njegovom prisustvu.

Bašar al Asad i njegov brat Maher al Asad takođe su osuđeni na smrt, ali su im presude izrečene nedelju dana ranije u odsustvu, jer žive u egzilu u Rusiji, gde su pobegli nakon što je Al Asad svrgnut u decembru 2024. godine.

Foto: EPA/Sana Handout, EPA/Interior Ministry Handout, EPA/Mohammed Alrifai

Novinar Al Džazire Obaida Hito, koji je izveštavao ispred suda u Damasku, ocenio je da su osuda i izricanje kazne Vasimu al Asadu "veoma značajni".

"Danas je Vasim al Asad postao prvi čovek sa prezimenom Al Asad kome je ovde u Siriji suđeno i presuđeno u njegovom prisustvu", rekao je Hito.

Gamal Mansur, predavač političkih nauka na Univerzitetu u Torontu, ocenio je da presuda Vasimu al Asadu predstavlja "veličanstven dan" za Sirijce.

"Veoma je dobro čuti ime Al Asad i videti osudu jednog člana ove porodice, čiji su pripadnici bili uzdizani gotovo kao polubogovi, koji su uživali nekažnjivost, bili umešani u brojne zločine i time se hvalili", rekao je Mansur za Al Džaziru.

Ko je Vasim al Asad?

Vasim al Asad uhapšen je u junu 2025. godine po povratku iz Libana. Dugo je optuživan da je tokom vladavine prethodnog režima nadgledao proizvodnju i krijumčarenje kaptagona, droge slične amfetaminu, u susedne zemlje. Nalazi se i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.

U Siriji se Vasim al Asad suočio sa nizom optužbi, uključujući osnivanje i rukovođenje paravojnim grupama lojalnim režimu od početka 2011. godine.

Posebno je optužen za učešće u vojnim operacijama usmerenim na civilna područja u Istočnoj Guti, naročito grad Al Mleiha, u kojima je poginuo veliki broj civila.

Sudija Al Arijan rekao je da je sud nesumnjivo utvrdio da je naoružana grupa povezana sa Vasimom al Asadom učestvovala u otmicama i ubistvima Sirijaca.

Sud ga je, međutim, oslobodio optužbi za trgovinu drogom, zaključivši da nema dovoljno dokaza o njegovoj direktnoj umešanosti, izvestio je Hito.

Pored smrtne kazne, sud je naredio i konfiskaciju imovine Vasima al Asada.