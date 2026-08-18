Sirijski sud OSUDIO NA SMRT rođaka Bašara al Asada zbog zločina protiv čovečnosti
Vasim al Asad, rođak svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al Asada, osuđen je na smrt nakon što je proglašen krivim za zločine počinjene tokom gotovo 14 godina rata u toj zemlji.
Četvrti krivični sud u Damasku izrekao je presudu u utorak, proglasivši Vasima al Asada krivim za krivična dela koja uključuju ubistva sa predumišljajem i mučenje.
Sudija Fahr al Din al Arijan rekao je da je Vasim al Asad osuđen za više ubistava, kao i za "ubistva praćena mučenjem i brutalnošću... koja su klasifikovana kao zločini protiv čovečnosti i ratni zločini".
Na snimcima iz sudnice vidi se Vasim al Asad u prostoru za optužene dok su sudije čitale presudu.
Ovom presudom Vasim al Asad postao je prvi član porodice Al Asad kome je smrtna kazna izrečena u njegovom prisustvu.
Bašar al Asad i njegov brat Maher al Asad takođe su osuđeni na smrt, ali su im presude izrečene nedelju dana ranije u odsustvu, jer žive u egzilu u Rusiji, gde su pobegli nakon što je Al Asad svrgnut u decembru 2024. godine.
Novinar Al Džazire Obaida Hito, koji je izveštavao ispred suda u Damasku, ocenio je da su osuda i izricanje kazne Vasimu al Asadu "veoma značajni".
"Danas je Vasim al Asad postao prvi čovek sa prezimenom Al Asad kome je ovde u Siriji suđeno i presuđeno u njegovom prisustvu", rekao je Hito.
Gamal Mansur, predavač političkih nauka na Univerzitetu u Torontu, ocenio je da presuda Vasimu al Asadu predstavlja "veličanstven dan" za Sirijce.
"Veoma je dobro čuti ime Al Asad i videti osudu jednog člana ove porodice, čiji su pripadnici bili uzdizani gotovo kao polubogovi, koji su uživali nekažnjivost, bili umešani u brojne zločine i time se hvalili", rekao je Mansur za Al Džaziru.
Ko je Vasim al Asad?
Vasim al Asad uhapšen je u junu 2025. godine po povratku iz Libana. Dugo je optuživan da je tokom vladavine prethodnog režima nadgledao proizvodnju i krijumčarenje kaptagona, droge slične amfetaminu, u susedne zemlje. Nalazi se i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
U Siriji se Vasim al Asad suočio sa nizom optužbi, uključujući osnivanje i rukovođenje paravojnim grupama lojalnim režimu od početka 2011. godine.
Posebno je optužen za učešće u vojnim operacijama usmerenim na civilna područja u Istočnoj Guti, naročito grad Al Mleiha, u kojima je poginuo veliki broj civila.
Sudija Al Arijan rekao je da je sud nesumnjivo utvrdio da je naoružana grupa povezana sa Vasimom al Asadom učestvovala u otmicama i ubistvima Sirijaca.
Sud ga je, međutim, oslobodio optužbi za trgovinu drogom, zaključivši da nema dovoljno dokaza o njegovoj direktnoj umešanosti, izvestio je Hito.
Pored smrtne kazne, sud je naredio i konfiskaciju imovine Vasima al Asada.
Suđenja su deo šireg procesa tranzicione pravde u Siriji, čiji je cilj procesuiranje zločina počinjenih u prošlosti i pozivanje na odgovornost osoba odgovornih za zločine nad Sirijcima.
(Kurir.rs/AlJazeera)