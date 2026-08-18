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Nemački sud je 18. avgusta izrekao presudu u slučaju trojice državljana Ukrajine. Tridesetogodišnji muškarac osuđen je na godinu i tri meseca zatvora zbog špijunaže sa ciljem omogućavanja sabotaže, dok su druga dvojica ukrajinskih optuženika oslobođena.

Kako prenosi Ukrinform, to se navodi u odluci suda.

U optužnicama koje je savezni generalni tužilac podneo 16. decembra 2025. i 16. januara 2026. godine, sva trojica optužena su za zaveru radi izvršenja teškog podmetanja požara u vezi sa špijunažom čiji je cilj bio omogućavanje sabotaže. Optuženi starosti 22 i 25 godina dodatno su bili optuženi za špijunažu povezanu sa krivičnim delom usmerenim na omogućavanje sabotaže.

Glavni pretres potvrdio je optužbe samo delimično.

Paketi sa GPS uređajima slati iz Nemačke u Ukrajinu

Sud je utvrdio da su sva trojica optuženih, prema instrukcijama ruskih obaveštajnih službi, u martu 2025. učestvovala u slanju dva paketa iz Nemačke u Ukrajinu preko ukrajinske kurirske službe. U svakom paketu nalazili su se GPS uređaji za praćenje i delovi za automobile.

Prema navodima suda, ruska strana je ovom operacijom želela da ispita mogućnost izvođenja potencijalnih sabotaža usmerenih na ometanje takvih pošiljki i povezane infrastrukture u Nemačkoj.

Sud, međutim, nije pronašao dokaze da je operacija bila zasnovana na planu da se naknadno iz Nemačke u Ukrajinu šalju paketi sa zapaljivim napravama. Takođe nije bilo dokaza da su druga dvojica optuženih bila uključena u takav plan, da su za njega znala ili da su bila spremna da učestvuju u sabotažama.

Ni iskazi brojnih svedoka, ni rezultati pretresa stanova optuženih, kao ni analiza zaplenjenih dokaza, nisu potvrdili navode o zaveri radi izvršenja krivičnog dela ili pripremama za sabotažu. Ni informacije kontraobaveštajnih službi nisu pokazale da su optuženi postupali sa kriminalnom namerom.

Takođe nije mogla da bude utvrđena njihova namera da se bave špijunažom. Dvojica Ukrajinaca su zbog toga oslobođena, a nalozi za njihovo hapšenje su ukinuti.

Tridesetogodišnjak osuđen zbog saradnje sa ruskom stranom

Istovremeno, sud je zaključio da je tridesetogodišnji optuženi, koji je izručen iz Švajcarske, svesno učestvovao u identifikovanju potencijalnih ciljeva za sabotažu u ime ruskog državnog aktera. Sud je takav zaključak zasnovao na njegovom širem poznavanju slučaja i njegovim ličnim uverenjima.

Postupajući u ime poznanika iz Mariupolja, koji je pod ruskom kontrolom, organizovao je dostavljanje GPS uređaja. Oni su tokom transporta iz Nemačke u Ukrajinu slali podatke o lokaciji.

On je angažovao drugu dvojicu optuženih i predao uređaje 22-godišnjaku u Konstanci, koji ih je, prema dobijenim instrukcijama, prevezao u Keln. Odatle ih je 25-godišnjak poslao u Ukrajinu preko ukrajinske kompanije.

Presuda još nije pravosnažna. Osuđeni muškarac i savezni generalni tužilac imaju pravo žalbe Saveznom sudu pravde.