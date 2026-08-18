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Šest osoba povređeno je u nesreći turističkog putničkog broda na Zakintosu, kada je plovilo udarilo u betonske blokove prilikom povratka u luku Agios Nikolaos Volimon.

Incident se dogodio u ponedeljak u večernjim satima, nakon završetka turističke plovidbe. Na brodu su se nalazila 24 putnika i dva člana posade.

Prema navodima grčke Obalske straže, kapetan je obavestio Lučku upravu Agios Nikolaos Volimon da je brod prilikom povratka u luku udario u betonske blokove, usled čega je povređeno šest putnika.

Nakon što je brod pristao u Agios Nikolaosu, četvoro povređenih privatnim vozilima prevezeno je u Opštu bolnicu Zakintosa, dok je za preostalo dvoje bilo potrebno vozilo Hitne pomoći. Petoro od šestoro povređenih dobilo je neophodnu medicinsku pomoć, nakon čega su pušteni iz bolnice.

Jedan 60-godišnji državljanin Grčke i dalje je hospitalizovan iz predostrožnosti, saopštila je Obalska straža.

Uhapšen kapetan turističkog broda

Lučka stanica Agios Nikolaos Volimon, koja vodi preliminarnu istragu, uhapsila je 41-godišnjeg grčkog kapetana turističkog broda.

Protiv njega se istražuju moguća krivična dela dovođenja ljudi u opasnost i nanošenja telesnih povreda iz nehata, kao i kršenje odredaba pomorskog zakonodavstva koje se odnose na obaveze kapetana i propise o izbegavanju sudara.

Istovremeno je brodu zabranjeno isplovljavanje. Da bi ponovo mogao da plovi, biće potrebno da nadležni klasifikacioni zavod izda potvrdu o njegovoj sposobnosti za plovidbu.

Pokrenut je i postupak za izricanje predviđenih administrativnih sankcija.

Nakon udara nije utvrđeno zagađenje mora. Istraga se nastavlja kako bi bile razjašnjene tačne okolnosti pod kojima je brod udario u betonske blokove prilikom povratka sa turističke plovidbe.

(Kurir.rs/Protothema)

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