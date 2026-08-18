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Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan potpisao je dekrete o osnivanju nacionalnog parka Fethije-Kaš, koji, prema grčkim procenama, obuhvata široko pomorsko područje oko malog grčkog ostrva Kastelorizo i nacionalnog parka Severni Egej, koji se prostire prema pomorskom području između grčkih ostrva Samotrakija i Lemnos.

Oba dekreta pozivaju se na zakon Turske o nacionalnim parkovima.

Grčko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da dekreti nemaju pravni efekat van teritorijalnih voda Turske, da su oni nezakoniti i da, prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora (UNCLOS), nijedna država ne može jednostrano uspostaviti zaštićena morska područja u međunarodnim vodama, ili van svoje jurisdikcije.

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Foto: AP

Grčka je 2025. osnovala dva morska nacionalna parka, što je Turska kritikovala kao politički motivisane pokušaje promene stanja u Egejskom moru.

Pomorski sporovi u Egeju i istočnom Mediteranu dva saveznika u NATO traju dugo, i uključuju suprotstavljene pretenzije na resurse, plovidbu i jurisdikciju.

Vlasti obe zemlje kao legitiman cilj predstavljaju zaštitu životne sredine, ali svaka smatra da proglašenje nacionalnog parka druge strane nosi potencijalne implikacije po suverenitet.

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