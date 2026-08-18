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Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje otkrili raketnu pretnju, prvi put od maja ove godine.

Ministarstvo je objavilo na platformi X da su eventualne eksplozije koje mogu da se čuju posledica dejstva protivvazdušne odbrane.

U Dubaiju su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok su vlasti upozorile građane da zbog moguće raketne pretnje odmah potraže zaklon u najbližem bezbednom objektu, prenosi Jersusalim post.

Ističe se da Ministarstvo odbrane UAE potvrđuje svoju potpunu spremnost da odgovori na svaku pretnju i zaštiti suverenitet, bezbednost i stabilnost zemlje.

"Zbog trenutne situacije i mogućih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližem sigurnom objektu", navodi se u upozorenju koje je izdalo Ministarstva unutrašnjih poslova UAE.

Novi znak eskalacije na Bliskom istoku

Incident se događa u trenutku izuzetno visokih tenzija između SAD i Irana, dok se istovremeno zaoštrava situacija oko Ormuskog moreuza. UAE su tokom ovogodišnje eskalacije već više puta bili izloženi raketnim i bespilotnim pretnjama iz pravca Irana.

Za sada nema potvrde o šteti ili žrtvama u današnjem incidentu, niti je javno objavljeno koliko je projektila detektovano ili presretnuto.