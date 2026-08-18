Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje otkrili raketnu pretnju, prvi put od maja ove godine.

Ministarstvo je objavilo na platformi X da su eventualne eksplozije koje mogu da se čuju posledica dejstva protivvazdušne odbrane.

U Dubaiju su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok su vlasti upozorile građane da zbog moguće raketne pretnje odmah potraže zaklon u najbližem bezbednom objektu, prenosi Jersusalim post.

Ističe se da Ministarstvo odbrane UAE potvrđuje svoju potpunu spremnost da odgovori na svaku pretnju i zaštiti suverenitet, bezbednost i stabilnost zemlje.

"Zbog trenutne situacije i mogućih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližem sigurnom objektu", navodi se u upozorenju koje je izdalo Ministarstva unutrašnjih poslova UAE.

Novi znak eskalacije na Bliskom istoku

Incident se događa u trenutku izuzetno visokih tenzija između SAD i Irana, dok se istovremeno zaoštrava situacija oko Ormuskog moreuza. UAE su tokom ovogodišnje eskalacije već više puta bili izloženi raketnim i bespilotnim pretnjama iz pravca Irana.

Za sada nema potvrde o šteti ili žrtvama u današnjem incidentu, niti je javno objavljeno koliko je projektila detektovano ili presretnuto.

Kurir.rs/Jersusalim post/Agencije

Ne propustitePlanetaAMERIČKE NOVINE TVRDE: U rat protiv Irana aktivno se uključila još jedna država, objavljen snimak (VIDEO)
UAE, Iran
Planeta"DUBAI NIJE IZGRAĐEN ZA RAT" Kako sukob na Bliskom istoku i napadi Irana utiču na grad koji je od turizma godišnje zarađivao 30 milijardi dolara (FOTO, VIDEO)
Dubai napad
Planeta"NE ISKLJUČUJEMO NAPADE NA CILJEVE U EVROPI" Iranski ambasador odbacio optužbe za UDARE na civile u zemljama Zaliva, ali i šalje NOVO UPOZORENJE!
shutterstock_2377780377 copy.jpg
Planeta(VIDEO) "IMAMO DEBELU KOŽU I GORKO MESO, NISMO LAK PLEN" Prvo oglašavanje predsednika UAE od početka rata na Bliskom istoku: Najavio sledeći korak!
mohamed.jpg
PlanetaPANIKA U DUBAIJU I ABU DABIJU! Emirati poslali HITNO UPOZORENJE svim građanima! "Odmah potražite sklonište"
Dubai SMS poruka 2.jpg
PlanetaSPREMA SE UDAR NA IRAN JAČI OD SVIH RAKETA I TO IZ DUBAIJA! Ekskluzivna saznanja Vostrit džurnala, ovo će preseći ŽILU KUCAVICU Teherana, već su UPOZORENI
iran emirati.jpg