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Mađarska vodi žestoku borbu za opstanak proizvodnje u nuklearnoj elektrani Pakš, dok istorijski nizak vodostaj Dunava ugrožava rad turbina i snabdevanje zemlje električnom energijom.

Premijer Mađarske, Peter Mađar, poručuje da su pred elektranom još dva kritična dana, nakon čega bi situacija mogla da počne da se popravlja.

"U Pakšu se vodi žestoka borba za rad turbina. Moramo izdržati još dva dana zbog stalno opadajućeg vodostaja. Međutim, počev od nedelje, uz izgradnju prepreke i očekivani porast vodostaja, možemo početi sa ponovnim uključivanjem i trenutno neaktivnih turbina", naveo je Petar Mađar u svojoj objavi na mreži X.

Problem sa nuklearkom je nastao zbog nezabeleženo niskog vodostaja Dunava, koji je posledica dugotrajne suše i toplotnih talasa koji su ovog leta pogodili veliki deo Evrope. Elektrana Pakš koristi vodu iz Dunava za hlađenje svojih reaktora, pa je pad nivoa reke primorao operatere da postepeno smanjuju proizvodnju.

Nuklearna elektrana Pakš Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Situacija je već početkom avgusta bila toliko ozbiljna da je postojala opasnost od potpunog zaustavljanja elektrane - prvi put u 44 godine njenog rada. U jednom trenutku tri od četiri radne turbine bile su isključene, a elektrana je radila sa nešto više od deset odsto kapaciteta.

Kasnije je rast vodostaja omogućio ponovno pokretanje jedne turbine, pa su dve turbine ponovo proizvodile električnu energiju. Ipak, pad nivoa Dunava ponovo je otvorio pitanje koliko dugo će takav režim moći da se održi.

Potapaju barže da bi podigli nivo Dunava

Mađarske vlasti zbog toga su pribegle krajnje neuobičajenoj meri - kontrolisanom potapanju dve velike barže u Dunavu kod Pakša.

Barže, dugačke oko 80 metara, trebalo bi privremeno da podignu nivo vode za oko 20 centimetara i omoguće elektrani da nastavi da uzima dovoljne količine vode za hlađenje.

Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Paralelno se ubrzano gradi i podvodna prepreka, odnosno prag u koritu Dunava, koja bi trebalo da podigne nivo vode kod elektrane i do oko jednog metra. Reč je o dugoročnijem rešenju od potapanja barži.

Vlasti su preduzele još jednu meru - otvoren je sistem ustava na rukavcu Račkeve-Šorokšari Dunav kako bi se dodatna količina vode usmerila ka glavnom toku.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Kritični dani

Situacija je posebno napeta upravo sada. Mađar je ranije upozorio da će utorak i sreda biti kritični, jer se očekivalo dodatno opadanje Dunava za oko 14 do 15 centimetara. U tom trenutku elektrana je bila svega devet centimetara iznad nivoa pri kojem bi još jedna turbina morala da bude isključena.

Zbog toga se naredna dva dana posmatraju kao svojevrsna trka sa vremenom.

Dobra vest za Mađarsku jeste što se u narednom periodu očekuju padavine u slivu Dunava, posebno u Austriji i drugim delovima srednje Evrope. Ukoliko kiša bude dovoljno obilna, vodostaj bi mogao ponovo da počne da raste.