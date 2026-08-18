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Više od 30 godina nakon što je američka turistkinja Ejmi Lopez seksualno napadnuta i ubijena u Koblencu, suđenje 81-godišnjem optuženom počelo je na Regionalnom sudu u Koblencu. Tužilaštvo optužuje muškarca da je "podmuklo ubio osobu kako bi zadovoljio svoje seksualne nagone i iz drugih niskih motiva".

Njegov advokat odbrane, Folker Klajn, izjavio je da je optuženi u potpunosti priznao zločin. Osamdesetjednogodišnjak je potom klimnuo glavom i odgovorio sa "Da" kada ga je predsedavajući sudija Rupert Štelin pitao da li je to istina.

Naime, zločin se dogodio 26. septembra 1994. godine. Prema podacima javnog tužilaštva, 24-godišnja Ejmi Lopez je u to vreme bila u Koblencu kao turistkinja na evropskom putovanju. Navodno je nameravala da poseti tvrđavu Erenbrajtštajn i prenoći u omladinskom hostelu.

Tužilaštvo optužuje tada 49-godišnjeg muškarca da ju je pod lažnim izgovorom namamio u donekle osamljenu prostoriju na strmoj padini tvrđave. Tamo joj je navodno stavio lisice i seksualno je napao. Kada se Ejmi Lopez glasno opirala, navodno ju je zadavio, udario kamenom po levoj strani glave i devet puta je izbo nožem u grudi. Deca koja su se igrala u blizini pronašla su telo ubrzo nakon zločina.

Nove metode donele su proboj

Slučaj je dugo ostao nerešen. Analiza starih DNK tragova korišćenjem novih tehnologija konačno je dovela do otkrića. DNK tragovi su pronađeni na pojasu i butini žrtve, koji su, zahvaljujući savremenim analitičkim metodama, konačno mogli biti upareni sa sada 81-godišnjim muškarcem.

Muškarac je uhapšen u domu za penzionere u blizini Koblenca krajem februara 2026. godine i od tada se nalazi u pritvoru u Vitlihu. Uzorak DNK je predao "jer je konačno želeo da se reši slučaj", rekao je njegov advokat. Situacija je bila "izuzetno uznemirujuća" za čoveka, zbog čega je želeo da se suoči sa njenim najgorim teretom.

Psihijatrijski stručnjak Gerhard Buholc svedočio je na sudu da je razgovarao sa optuženim nekoliko sati u dva odvojena dana. Čovek mu je rekao da je u tom trenutku pomislio "da bi voleo da siluje ženu ako bi je mogao pronaći".

Prema rečima psihijatra, optuženi mu je rekao da je lisice imao sa sobom u tvrđavi jer je ranije imao fantazije o silovanju. Kada su ga pitali da li zna da je silovanje zločin, navodno je rekao: "Znati i delovati po tome su dve različite stvari".

Veštak je izvestio da mu je optuženi opisao seksualno zlostavljanje. Prema rečima stručnjaka, čovek se jedva sećao uboda nožem.

"Biće osuđujuća presuda za ubistvo"

Tada 49-godišnjak je navodno bacio nož, lisice, pantalone i donji veš u Rajnu. Prema rečima Buholca, rekao je i: "Nikada nisam mislio da mogu nekoga da ubijem". Okrivljeni tvrdi da je i dalje šokiran ovim. Pre razgovora sa veštakom, čovek je dao versku ispovest dok je bio u pritvoru. Sveštenik je došao u zatvor u tu svrhu.

Prema dosadašnjoj proceni veštaka, okrivljeni je bio potpuno odgovoran za svoje postupke u vreme zločina.

- Biće osuđujuća presuda za ubistvo - rekao je advokat odbrane Klajn nakon saslušanja. Konkretnosti kazne tek će se videti. Ukoliko sud utvrdi da je zločin bio posebno gnusan, "onda će ostati u zatvoru i verovatno će tamo umreti", dodao je advokat 81-godišnjaka.

Porodicu žrtve na početku suđenja zastupali su njihovi advokati. Prema njihovim rečima, porodica se nada potpunoj istrazi i doživotnoj kazni zatvora.

Ukupno osam dana suđenja zakazano je u regionalnom sudu. Prema ovom rasporedu, presuda bi se mogla očekivati 9. septembra.