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Rusija je stavila Konora Kenedija, sina američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija mlađeg, na međunarodnu poternicu zbog njegovog učešća u ratu u Ukrajini tokom 2022. godine.

Moskovski sud je odobrio hapšenje Kenedija u odsustvu, a ruske vlasti ga optužuju za učešće u vojnim operacijama protiv ruskih snaga kao plaćenika.

Ukoliko bude uhapšen i izručen Rusiji, prema ruskom zakonu, suočava se sa kaznom od sedam do deset godina zatvora.

Kenedi je javno govorio o svom iskustvu na frontu nakon povratka u Sjedinjene Države. U objavi iz oktobra 2022. godine, napisao je da je duboko pogođen onim što je video u Ukrajini i da je odlučio da ode.

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Robert F. Kenedi Foto: EPA/Erik S Lesser

Iako nije imao prethodnog vojnog iskustva, rekao je da je fizički, kao i mentalno, spreman da prihvati mogućnost da bude ubijen.

"Bio sam spreman da tamo umrem", napisao je Kenedi, opisujući svoje iskustvo u Ukrajini.

Takođe je opisao rat u Ukrajini kao sukob koji će, po njegovom mišljenju, oblikovati sudbinu demokratije u ovom veku.

Nakon što se pridružio Legiji, Kenedi je poslat na severoistočni front, u oblast Harkova, gde je proveo deo svog boravka u Ukrajini. Ostao je u Ukrajini skoro dva i po meseca pre nego što se vratio u SAD.

Kurir.rs/Agencije

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