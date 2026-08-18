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Mnogim posmatračima će delovati dehumanizujuće i uvredljivo. Međutim, za mnoge Ukrajince, oni su brutalni podsetnik na sudbinu koja čeka ruske vojnike koji učestvuju u invaziji Vladimira Putina, kao i moćno propagandno oružje.

Tokom proteklih godinu i po dana, video snimci kamikaza dronova koji jure ruske vojnike u smrt postali su poseban žanr na društvenim mrežama. Oni su zamisao Roberta Brovdija, šefa ukrajinskih snaga bespilotnih sistema i osnivača organizacije „Mađarove ptice“, nazvane po njegovom pozivnom znaku.

Brovdijeva 414. avijacijska udarna brigada bila je pionir u korišćenju video snimaka sa bojnog polja, veći deo snimljenog dronovima iz prvog lica. Video snimci smrti poznati su kao jobliks, što je kombinacija korena ukrajinske reči za „j*****“ sa deminutivom od milosti.

Urednik bira delove sa fronta

Rano svakog jutra, vojni urednik poznat po svom pozivnom znaku Ketmen pregledava snimke sa bojišta snimljene prethodnog dana, odabirući neke za dvominutnu kompilaciju i dodajući pulsirajuću ili mističnu muziku.

1/6 Vidi galeriju Ruski vojnici u Ukrajini Foto: Printscreen/X

Braneći svoj rad, Ketmen je rekao da su video snimci igrali važnu ulogu u demoralizaciji običnih Rusa i otkrivanju prave cene ničim izazvanog rata Kremlja.

- Moj cilj je da pokažem Rusima da će, ako se mobilišu u Ukrajini, biti ubijeni, da je to jednosmerna karta i da ih smrt čeka - rekao je.

Priznao je da su snimci namerno aranžirani da bi se ismevali žrtve, koje se ponekad vide kako bacaju štapove na dronove pokušavajući da ih skrenu sa kursa ili padaju dok trče. Iako trenutak smrti nije prikazan, poslednji kadar je krupni plan lica vojnika.

- Imamo frazu: smeh ubija strah. Naš glavni zadatak je da se smejemo ovim neprijateljima i da ih prikažemo kao bespomoćne. Ovo podiže moral naših snaga. Nemoguće mi je da ih sažaljevam. Na kraju krajeva, ovo je rat, a ne film - rekao je.

Ruski vojnici obično ginu dok pešače ili putuju motociklima do prve linije fronta. Neki nisu svesni da su u opasnosti od dronova, rekao je Ketman, i izgleda da su ih prevarili njihovi komandanti.

- Njihova obuka je kratka. Mnogi umiru samo dve nedelje nakon prijavljivanja - rekao je.

Opisao je većinu vojnika kao „banalne magarce“ kojima je naređeno da nose namirnice ili gorivo do izloženih ruskih položaja. Drugi vuku komunikacione kablove. Od februara, kada je Ilon Mask ugasio svoj satelitski internet servis Starlink u Rusiji, oficiri u pozadini se muče da kontaktiraju jedinice na prvoj liniji fronta.

Još jedan član Mađarovih ptica rekao je da postoje ubedljivi dokazi da su Rusi rutinski obmanjivani u vezi sa opasnostima.

- Iz video snimaka možete videti da se mnogi od njih čak ni ne kriju. Koriste svoje radio-aparatne uređaje. Veliki broj je prevaren lažima da će sve biti u redu, da idu na svoje položaje i da su potpuno bezbedni - rekao je on.

"Ne daj boj da dožive bol"

Brigada ima arhivu od oko 3.600 video snimaka. Samo dva prikazuju žene, obe u borbenoj uniformi i sa jurišnim puškama.

Video snimci igraju važnu ulogu u proveri ruskih gubitaka, koji prema Kijevu iznose više od 30.000 vojnika koji su ubijeni ili povređeni mesečno. Brovdi je rekao da nema problema sa objavljivanjem materijala koji bi mnogi na Zapadu mogli smatrati neprijatnim i moralno sumnjivim.

- Ne daj Bože da ikada dožive bol. Jer oni od nas u Ukrajini koji su doživeli pravi fizički bol od rata nikada se ne bi složili sa tom perspektivom - rekao je.

U dnevnim objavama, Brovdi koristi jezik koji neki mogu smatrati nepotrebnim, na primer, opisujući Ruse kao „crve“ koje kljucaju „ptice“.

Video snimci su pokrenuli nekoliko podžanrova trolovanja. Neke Ruskinje objavljuju fotografije na kojima se opraštaju od svojih muževa dok odlaze da učestvuju u onome što Putin naziva „specijalnom vojnom operacijom“. Ukrajinke identifikuju muškarce i potom odgovaraju snimcima dronom koji prikazuju njihovu smrt.

Prema Ketmanu, snimci imaju široku publiku, uključujući i onu unutar Rusije.

- Tamo ima vrlo malo informacija o vojnicima koji nestaju. Neki ljudi pretražuju i prave snimke ekrana. Majke ili žene zatim objavljuju poruke u kojima kažu da se nešto loše dogodilo njihovim voljenima - rekao je on.

Anatolij Loza, ukrajinski dobrovoljac koga je Rusija zarobila i zatvorila, a nedavno razmenila, rekao je da ne vidi ništa loše u ovakvim snimcima

-Međunarodno pravo se ne primenjuje na ubijanje boraca na bojnom polju. Rusi dolaze da pucaju u naše vojnike i civile. Nose uniforme. Zaslužuju svoju sudbinu - rekao je.