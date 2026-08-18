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Rusija ima pravo da učešće britanskih snaga u udarima na rusku teritoriju posmatra kao direktno učešće u sukobu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Prošle sedmice je list "Tajms" objavio da je Ukrajina počela da koristi dronove britanske proizvodnje za napade u dubini ruske teritorije. Ruska ambasada u Londonu je reagovala saopštenjem da je Velika Britanija eskalirala situaciju i da će odgovarati za svoje postupke.

"Što se tiče suštine komentara naše ambasade i komentara ruskog Ministarstva spoljnih poslova, to znači samo jedno. Predsednik Vladimir Putin je upozorio na naša prava da delujemo u bilo kom delu svetskog okeana ako neko zadire u naše interese ili našu imovinu", rekao je Lavrov novinaru Pavelu Zarubinu za novinsku agenciju Vesti.

"Imamo isto pravo da ponosno deklarisano direktno učešće britanskih raketnih snaga u udarima protiv Ruske Federacije posmatramo kao učešće u ratu — sa svim posledicama koje iz toga proizilaze," dodao je ruski šef diplomatije.

Lavrov je Zarubinu rekao i da bi mu "bilo žao Britanije ako ostane uz Ukrajinu do samog kraja".

Ruska ambasada u Londonu je upozorila Veliku Britaniju da je postala saučesnik i pomagač u zločinima kijevskog režima i da će za to odgovarati.

Britanski premijer Endi Bernam je posle toga izjavio da će "nastaviti da podržava Ukrajinu 100 odsto" i da se pomoć Londona Kijevu "neće promeniti".