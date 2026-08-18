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Sofi Adeno (44) je danas postala prva Francuskinja koja je izvela svemirsku šetnju.

Ona je s američkim astronautom Anilom Menonom izašla zajedno iz Međunarodne svemirske stanice (ISS) koja kruži u orbiti 400 kilometara iznad Zemlje, preneli su francuski mediji.

Oni nisu uspeli da tokom izlaska završe planirane zadatke jer su istekla četiri dopuštena sata boravka van Stanice, saopštila je američka svemirska agencija NASA: demontirali su neispravnu antenu za komunikaciju (SGANT), ali je nisu je zamenili novom.

"Osećam se odlično", rekla je astronautkinja kada je izašla u svemir i uz smeh je razgovara sa svojim američkim kolegom.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je njenu svemirsku šetnju nazvao "izvorom francuskog ponosa", a ;i drugi francuski političari su je pohvalili.

Prva Evropljanka u svemirskoj šetnji je bila Italijanka Samante Kristoforeti 2022. godine.

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Sofi Adeno Foto: Printskrin You Tube

Sofi Adeno, inženjerka i bivši pilot, je u februaru postala tek druga Francuskinja koja je stigla u svemir, a prva je bila Klodi Enjere i  i to dvaput - 1996. i 2001. godine, ali ona nije izlazila iz ISS u svemir.

Prethodni francuski astronaut u svemirskoj šetnji je bio Toma Peske  - ukupno šest puta tokom svoja dva boravka u ISS. Sa 48 godina je taj vazduhoplovni inženjer, pilot avio-kompanije i sportista pomogao da se oživi interesovanje francuske javnosti za svemir.

Kurir.rs/Beta

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