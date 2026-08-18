Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele su danas sankcije protiv predsednice Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Tomoko Akane i višeg sudskog službenika Abdulaja Sejea, zaduženog za istragu zločina koje je Izrael počinio tokom rata u Gazi.

Američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je u saopštenju MKS, čije je sedište u Hagu, "korumpiranim i fatalno politizovanim nadnacionalnim sudom koji je zlonamerno zloupotrebio svoja ovlašćenja i prekoračio svoj mandat", prenosi Gardijan.

Rubio je najavio sankcije protiv Tomoko Akane i Sejea jer su se, kako tvrdi, "direktno uključili u napore MKS da istraži, uhapsi, pritvori ili goni zvaničnike čija vlada nije dala saglasnost za jurisdikciju" tog suda.

Taj potez, kako podseća Rojters, predstavlja najnoviju eskalaciju u kampanji administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv MKS, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovečnosti.

Marko Rubio Foto: Printskrin X

Iako SAD nisu članica MKS, zvanični Vašington je prošle godine uveo ciljane sankcije protiv nekoliko zvaničnika tog suda povodom naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i zbog ranije istrage o aktivnostima američkih vojnika u Avganistanu.

Sankcije podrazumevaju zamrzavanje imovine u SAD koju pojedinci mogu posedovati i u suštini ih odvajaju od američkog finansijskog sistema, sa kojim skoro sve međunarodno operativne banke imaju bliske veze.

Troje sudija Međunarodnog krivičnog suda tužilo je u junu Trampa i američku administraciju zbog sankcija, tvrdeći da su nezakonite.

Foto: Profimedia

Rubio je nedavno rekao da će američka administracija pojačati napore da potkopa MKS, uključujući diplomatsku kampanju usmerenu na ubeđivanje drugih zemalja da napuste tu međunarodnu instituciju.

Tramp je ranije rekao da je kampanja Vašingtona usmerena na odbranu Netanjahua i drugih zvaničnika, a ne njega samog.

Međunarodni krivični sud smatra da ima nadležnost samo ako država članica nije u mogućnosti ili ne želi da sama goni zločine. Statut MKS, međutim, daje toj instituciji ovlašćenje da goni zločine koje su državljani zemalja koje nisu njegove članice počinili na teritoriji država članica.

"Nepokolebljivo stojimo iza svog osoblja"

MeđunarodnI krivičnI sud (MKS) saopštio je danas da nepokolebljivo i čvrsto stoji iza svog osoblja, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije predsednici tog suda Tomoko Akane.

"Restriktivne mere država usmerene na sudije, tužioce i osoblje koje radi na ispunjenju mandata MKS-a potkopavaju vladavinu prava", navodi se u saopštenju MKS, prenosi Rojters.