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Policija je uhapsila 11 osoba i traga za još dve u vezi sa ubistvom dvadesetogodišnjeg Portugalca u Ksamilu u Albaniji, koje se dogodilo u ranim jutarnjim satima 18. avgusta.

Uhapšen je Sokrat Vata iz Hasija, osumnjičen da je počinilac koji je žrtvu nekoliko puta ubo nožem. Uhvaćen je u Levanu, Fijer, kako se krije u prtljažniku vozila kojim je upravljala tridesetjednogodišnja žena sa turskim državljanstvom. U automobilu je bio i tridesetosmogodišnji Turčin. Prema policijskim podacima, dva turska državljanina su poznavala mladića i prevozila ga u Tiranu.

Ukupno je uhapšeno 11 osoba u vezi sa ubistvom, uključujući dva turska državljanina, nekoliko konobara u baru gde je sukob počeo i četiri osobe koje su služile kao deo obezbeđenja bara.

Foto: Policija Albanije

Policija kaže da je sukob počeo oko 5.15 u prostorijama bara, a zatim se nastavio na plaži. Tokom sukoba Sokrat Vata (29) osumnjičen je da je više puta ubo nožem Portugalca, dok se 29-godišnji D.H, za kojim se traga, sumnja da je udario žrtvu pesnicom.

Prema preliminarnim istragama, obojica su optuženi za ubistvo sa umištaljem počinjeno u saučesništvu.

Novinar CNN-a izveštava da je sukob počeo u baru između dva francuska državljanina, nakon svađe oko uznemiravanja devojke. Telohranitelj Sokrat Vata je intervenisao u sukobu, dok je kasnije umešan i portugalski državljanin, koji je postao žrtva incidenta.

Jedan od najšokantnijih detalja incidenta je činjenica da je telo turiste navodno ostavljeno napolju skoro tri sata, dok nije otkriveno i policija nije stigla na lice mesta.

Foto: Facebook/FxMedia

U sukobu su navodno učestvovala četiri konobara iz bara, koji su, prema policijskim navodima, udarili pesnicom 20-godišnjaka pre nego što su ga uboli nožem.

U vreme incidenta, u baru su se nalazila četiri pripadnika obezbeđenja, uključujući zaposlene u policiji i strukturama javne bezbednosti. Prema navodima policije, oni nisu intervenisali da spreče sukob i nisu obavestili vlasti nakon incidenta.

U međuvremenu, prisutan je bio i vlasnik bara za kojim se traga. Prema istrazi, on je nakon incidenta otišao, a da ga nije prijavio nadležnim organima.

U okviru istrage, 41 osoba je sprovedena u policijsku stanicu u Sarandi.