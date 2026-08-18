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Izrael je danas u napadu na grad Gazu ubio najmanje šest osoba, uključujući jedno dete, saopštila je bolnica Šifa, navodeći da je tom prilikom 14 osoba ranjeno.

Izraelska vojska saopštila je da je gađala komandante Hamasa u oblasti Šati, tvrdeći da su planirali napade na njene pripadnike, prenosi AP.

Palestinske zdravstvene vlasti navele su da su dve izraelske rakete pogodile kafić u ribarskom delu zapadnog dela grada Gaze.

Taj deo luke pretvoren je u veliki kamp za raseljene Palestince tokom rata, koji je počeo u oktobru 2023.

Dan ranije specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner okončao je boravak u regionu u pokušaju da podstakne realizaciju Trampovog plana za okončanje rata u Gazi.

1/14 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: AP Jehad Alshrafi, EPA Haitham Imad

Trampov zet Kušner sastao se juče u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a dan ranije sa posrednicima u pregovorima i liderima Hamasa u Egiptu.

Nakon tih sastanaka, zvaničnik iz Trampovog "Odbora za mir" saopštio je Rojtersu da Izrael zadržava "puno pravo na odbranu" i da neće biti bilo kakvog odlaska izraelske vojske dok Hamas ne bude potpuno razoružan.

Izraelske snage su od oktobra prošle godine, kada je isposlovano zvanično primirje Izraela i Hamasa, ubile najmanje 1.266 Palestinaca - prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi.