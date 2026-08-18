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Popularni bivši ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov(35), istaknuti reformista čije je smenjivanje u julu izazvalo masovne demonstracije, tražio je večeras održavanje izbora uprkos ruskoj invaziji i "obnovu punog demokratskog procesa".

"Demokratija ne može biti talac Rusije. Stoga moramo naći legalan, bezbedan i realističan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi puni demokratski proces čak i usred dugotrajnog rata", rekao je Fedorov u govoru na Jutjubu.

Fedorov je osudio "sistemsku krizu upravljanja", kritikujući institucije vlasti zbog sporosti, otpora promenama i kulture koja "ponekad favorizuje lojalnost u odnosu na efikasnost".

Veliki deo govora je posvetio korupciji čije su posledice, kako je rekao, posebno teške u ratno vreme.

"Svaka grivna (ukrajinska valuta) koja bi trebalo da se koristi za odbranu mora se koristiti za odbranu", rekao je Fedorov naglasivši da "zloupotreba sredstava znači da dronovi, municija ili oprema nikada ne mogu da stignu do ukrajinskih snaga".

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Fedorov je rekao da osećaj nepravde preti da naruši poverenje između građana i države, posebno kada vojnici rizikuju živote dok drugi profitiraju od rata, ili kada odluke vlasti nisu adekvatno objašnjene.

On se zalaže za "novi društveni ugovor" zasnovan na odnosu poverenja i reciprociteta - građani ispunjavaju svoje obaveze prema državi, a država deluje transparentno i štiti ih.

Prema njegovim rečima, Ukrajinci mogu da prihvate da vlasti mogu da greše u tako složenom ratu, ali "imaju pravo na istinu".

Bivši ministar odbrane naglasio je potrebu da se očuva nada da će se posle rata "pojaviti jača, pravednija i slobodnija" Ukrajina.

Fedorov je rekao da Kijev treba da pokaže da zemlja može istovremeno da vodi rat i da ostane demokratija.

"Ne smemo dozvoliti (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu da odlučuje kada Ukrajinci mogu da biraju svoje lidere", rekao je bivši ministar koji je pozvao na izgradnju države u kojoj su "institucije jače od imena", gde rezultati prevladavaju lojalnost i gde vlast služi Ukrajini, a ne samoj sebi.